للمصريين في الإمارات.. مستندات تجديد جوازات السفر المصرية المميكنة

ترصد «الدستور» كل ما يخص المستندات المطلوبة لتجديد جوازات السفر المصرية المميكنة “بدل فاقد”، للمقيمين في الإمارات، وفقًا لما نشرته القنصلية المصرية بدبي عبر موقعها الرسمي.

والمستندات المطلوبة لتجديد جوازات السفر المصرية المميكنة “بدل فاقد” هى:

المستندات المطلوبة

2 صورة من جواز السفر السابق (إن وجد).

أصل + 2 صورة من بطاقة الرقم القومى لمن بلغت أعمارهم 16 عاماً.

أصل + 2 صورة من شهادة الميلاد رقم قومى لمن هم أقل من 16 عاماً.

أصل + 2 صورة من محضر شرطة من السلطات الإماراتية المختصة، ويصدر الجواز لمدة عام واحد فقط لحين ورود موافقة مصلحةالجوازات والهجرة والجنسية بالقاهرة.

الإناث يقدمن مستند إثبات الحالة الاجتماعية، وبالنسبة لغير المتزوجات يتم إرفاق إقرار بكونها آنسة، أو مستند إثبات الحالة الاجتماعية (عقد زواج أو طلاق مصري مميكن).

عدد 3 صور ملونة حديثة مقاس 4*6 بخلفية بيضاء.

شهادات القيد الدراسى للطلبة والطالبات.

أصل + 2 صورة من مستند التجنيد للمواطنين إبتداء من مواليد 18/3/1941 باستثناء الذين لم يبلغوا سن 19 سنة بعد.

يتم تدوين المهنة طبقاً لما هو مدون ببطاقة الرقم القومى، وفى حال رغبة المواطن في إدراج مهنة جديدة بخلاف المهنة المدرجة في بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر القديم، يتم إرفاق خطاب من جهة العمل مستوفى لسلسة التصديقات المطلوبة وإنتهاءا بتصديق القنصلية العامة المصرية في دبى.

أصل + 2 صورة من المؤهل الدراسى المصري (متوسط -عال) مصدق من وزارة الخارجية وفي حال اذا كان المؤهل من خارج مصر يتم عمل معادلة من وزارة التعليم العالي مع ترجمه معتمدة ومصدقة وانتهاءً بتصديق القنصلية العامة المصرية في دبى.

الرسوم

جواز سفر بدل فاقد أو تالف

790 درهم

وأفادت القنصلية العامة المصرية في دبى والإمارات بأنه على البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج اتباع القواعد العامة في قبول طلبات إصدار وتجديد جوازات سفر القصر دون اشتراط موافقة الولى الطبيعى (الأب)، وفى حال تضرر الأب عليه اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم قضائى يقضى صراحة بطلباته، كما أفادت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بانه في حال تقدم الأم الأجنبية أو الأب الأجنبي لاستلام أو استخراج جواز سفر للابن القاصر من أب مصري أو أم مصرية، فانه "لا تفرقة بين (الأم المصرية أو الأب المصرى) و(الأم الأجنبية أو الأب الأجنبي) فيما يتعلق بتقديم طلبات استخراج جوازات السفر للأبناء القصر، وكذا في استلامها.