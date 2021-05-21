حصر التعديات على الأراضي الزراعية وحسم غرامات الأرز (إنفوجراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ٣٩، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ١٤ الى ٢٠ مايو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة.

وأصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

واستهلت الوزارة حصادها الأسبوعي، بزيارة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الى الإدارة المركزية لحماية الأراضي، خلال أجازة عيد الفطر المبارك، حيث وجه الشكر لهم على جهودهم المتميزة في منع التعدى على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث استطاعت الإدارة منع التعدى على الأراضي الزراعية والوصول بالتعديات إلى أدنى مستوياتها هذا العام، حيث واصلت غرفة العمليات المركزية التي شكلتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بها، أعمالها خلال الإجازة، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لرصد أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل معها وإزالتها في المهد، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي وجهاز الشرطة، وأعلنت الوزارة، إزالة كافة حالات التعديات التي وقعت خلال فترة الاجازة في مهدها واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

والتقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لبحث سبل تحقيق التنمية الزراعية بالمحافظة، ودعم المزارعين بها، فضلاً عن بحث عدد من الملفات المشتركة بين الجهتين، كما عقد وزير الزراعة، اجتماعا لمتابعة سير العمل بمحطة الزهراء للخيول العربية الاصيلة، فضلا عن برامج التربية والتغذية بها.

واجتمع المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بمديري مديريات الطب البيطرى بمحافظات الدلتا بحضور اللواء الدكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية، والدكتور عادل التراس مستشار وزير الزراعة للتحسين الوراثي والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لمناقشة الوضع الحالى للتحسين الوراثي للماشية، حيث ناقش الاجتماع أهمية نشر التراكيب الوراثية عن طريق التلقيح الاصطناعي ومتابعة الإنتاج للوصول لحيوانات ذات تراكيب وراثية متفوقة في إنتاج الألبان أو اللحوم أو كلاهما، كما تم تحصين 2 مليون و4 آلاف و641 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الاغنام بينهم "مليون و505 ألف و367 رأس أبقار، 438 ألف و3 رأس أغنام، 61 ألف و271 رأس ماعز" حتى 11 مايو 2021.

وخلال فترة الاجازة تابعت الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، استمرار العمل في جميع محطات التقاوي على مستوى الجمهورية، لاستلام التقاوي الخام للمحاصيل الشتوية، وذلك في عدد 14 محطة على مستوى الجمهورية، كما ناشدت الوزارة، المزراعين بعدم زراعة أي مساحات لمحصول الارز بالمخالفة للمساحات التي تم تحديدها، بالتنسيق بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري، حيث سيتم التعامل معها بكل حسم وحزم وتطبيق الغرامات المقررة مع ازالة المساحات المخالفة، وذلك تماشيا مع توجه الدولة لضبط مساحات الارز المنزرعة والتي تحقق الاكتفاء الذاتي من المحصول مع الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة.

ونفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما أثير مؤخرا من تواجد بطيخ فاسد بالأسواق، حيث تم أخذ 57 عينه عشوائية لثمار البطيخ من 17 سوق رئيسية وفرعية في 11 محافظة، وأكدت نتائج تحليل هذه العينات لم يكتشف وجود اى متبقيات للمبيدات او الملوثات الميكروبية بها وأن جميع عينات البطيخ جاءت سليمة وصالحة للاستهلاك الادامي.

وتوجه الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة إلى محافظتي قنا والاقصر لمتابعة توزيع الأسمدة والتفتيش على الجمعيات الزراعية هناك وبحث مشاكل المزراعين المتعلقة بالأسمدة، لافتاً الى أن هناك توجيهات مشددة من وزير الزراعة بمنع أي تلاعب في توزيع الأسمدة وتوفيرها للمزارعين في مواعيدها المناسبة، فضلاً عن القضاء على السوق السوداء ومحاسبة المقصرين والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه التلاعب في المنظومة والأضرار بالمزارعين مؤكدا أن حملات التفتيش مستمرة في كل المحافظات.

وأعلن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، عن شراء جهاز مطياف كتله البلازما الثلاثي الرباعي المقترن حثي ICAP TQe ICP MS/MS والذي يعد أحدث تقنية في تقدير العناصر الثقيلة، وذلك استكمالاً لخطط تطوير وتحسين الخدمات المختلفة التي يقدمها المعمل لعملائه، كما شارك المعمل ضمن لجنة تقصى للبطيخ المصرى بالاسواق فى ٩ محافظات مصرية وذلك للتاكد من سلامة وخلو هذا المحصول من متبقيات المبيدات والمسببات المرضية الميكروبية واعداد تقرير نتائج التحاليل البطيخ وخلوه من هذه الملوثات، وبلغ اجمالي الشهادات التي اصدرها المعمل هذا الأسبوع حوالي ٤٠٠٠ شهادة للعينات التي تم استلامها وتحليلها.