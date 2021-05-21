«شعبة الذهب»: انخفاض مبيعات الذهب المحلية بسبب كورونا

قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن هناك انخفاض في مبيعات الذهب على المستوى المحلي منذ بداية العام الجاري بسبب أزمة فيروس كورونا والخسائر التي لحقت بالاقتصاد العالمي.

ولفت عضو شعبة الذهب إلى أن أوليات المستثمرين شهدت تغير منذ بداية أزمة كورونا بسبب اهتمامهم بالأدوية والمطهرات والتطعيم وقلة التجمعات والهدايا.

وأضاف نجيب، في تصريحات خاصة لـ “الدستور” أنه على العكس شهدت مبيعات الذهب عالميا ارتفاع وتضاعف بسبب ثقة المستثمرين على الذهب باعتباره ملاذ أمن للاستثمار في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وتشهد أسعار الذهب حالة من عدم الاستقرار بين الارتفاع والانخفاض بسبب أزمة فيروس كورونا والخسائر التي لحقت بالاقتصاد العالمي ويهتم المواطنين بترقب الأسعار الخاصة بالذهب، حيث يعتبره المستثمرين ملاذ أمن للاستثمار في ظل الظروف الراهنة. وتوقع نادي نجيب، أن تختلف أسعار الذهب خلال الأسبوع المقبل وتعاود الارتفاع مره أخرى.

صادرات مصر من الذهب

بلغت صادرات الذهب والأحجار الكريمة صادرات الذهب، خلال شهري يناير وفبراير، من العام الحالي 229 مليون دولارا، والتي تعادل حوالي 3.6 مليار جنيه مصري، وفق التقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء المصري، والذي قال إن هناك تراجعا في نسبة الصادرات خلال الفترة المذكورة بنسبة 54% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وسجل حجم الصادرات خلال الفترة نفسها من العام الماضي بلغت حوالي 548 مليون دولار، والتي تعادل حوالي 8.72 مليار جنيه في تلك الفترة.

وأكد التقرير أن الإمارات احتلت النصيب الأكبر من صادرات الذهب المصري، خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي 2021، وأوضح أن حجم الصادرات المصرية إلى الإمارات بلغت 110 ملايين دولار تستحوذ من خلالها على أكثر من 48% من إجمالي الصادرات والتي تقدر بحوالي 1.7 مليار جنيه في الفترة المذكورة من العام الحالي.‏