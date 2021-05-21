صاحب أول قناة فضائية مصرية.. من هو رجل الأعمال أحمد بهجت؟

توفي الدكتور أحمد بهجت اليوم الجمعة، عن عمر يناهز سبعين عاماً، في أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية، إثر إصابته بفيروس كورونا وبعد صراع طويل مع المرض.

وأعلنت شهد بهجت، عن وفاة والدها رجال الأعمال المصري أحمد بهجت، وذلك عبر حسابها على «فيسبوك».

وكتبت «شهد»، في تدوينة: «الحمد لله من قبل كل شيء، الحمد لله من بعد كل شيء، الحمد لله على كل شيء، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا أبي لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله أبي السيد الدكتور أحمد بهجت فتوح».

وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن رجل الأعمال الراحل:

- اسمه كاملا أحمد بهجت فتوح رجل أعمال مصري يحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية.

- قيل إنه أصيب بفيروس كورونا منذ شهر مضى وتم نقله إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعلاج.

- تخرج رجل الأعمال أحمد بهجت في هندسة القاهرة قسم هندسة الاتصالات والإلكترونيات عام 1974.

-تم تعينه معيدا في الجامعة في قسم الرياضيات والعلوم الطبيعية واستطاع أن يحصل على شهادة الماجستير في عام 1977 في كلية العلوم جامعة عين شمس ثم سافر إلى الولايات المتحدة عام 1978 لاستكمال دراسته في معهد جورجيا تك إلى أن حصل على شهادتي البكالوريوس عام 1979 والدكتوراه في العام 1982.

-كانت بدايته أثناء دراسته الدكتوراه في الولايات المتحدة عام 1982 وقد اخترع جهاز منبه، يحسب مواقيت الصلاة في أي بلد في العالم واتجاه القبلة، حيث يتم إدخال خطوط الطول والعرض، أو إدخال اسم المدينة، ويقوم المنبه بحساب مواقيت الصلاة لكل يوم، ودخل بهذا الاختراع في شراكة مع شركة «لوكهيد».

- يملك قناة دريم الفضائية وصاحب ملاهى دريم بارك ومنتجع دريم لاند وشركة جولدي للأجهزة الكهربائية وشركة انترفال للسياحة - وكيل لها في مصر والشرق الأوسط.

-كان ضمن المجموعة المؤسسة لقناة المحور قبل الخروج عنها وإنشاء قناة دريم.

-تعتبر قناة "دريم" أول قناة فضائية مصرية خاصة في 2001 برأس مال يبلغ تقريبا 40 مليون جنيه مصري، وهو موزع بين اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري بحصة تبلغ 10% أي 4 ملايين جنيه، ورجل الأعمال أحمد بهجت بنسبة 90%، الباقية أي 36 مليون جنيه.

-كان بهجت قد تعرض إلى أزمة قلبية فى عام 2005 وكانت هناك مشاكل كارثية بينه وبين البنوك وهو ما دفع تلك البنوك إلى إقامة عدة دعاوى عليه

-أصيب منذ سنوات ليست قليلة بانفجار في أحد شرايين القلب أثناء تواجده بالولايات المتحدة في زيارة مع الوفد المصري الرسمي المصاحب للرئيس مبارك عام 2005، الأمر الذي استدعى تركيب منظومة الكترونية داخل جسده لتنظيم عمل ضربات القلب وتدافع الدم الى باقي أجزاء الجسم، وهذه المنظومة كانت تحتاج الى صيانة دورية بالولايات المتحدة.