الجمعة 21 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

صاحب أول قناة فضائية مصرية.. من هو رجل الأعمال أحمد بهجت؟

رجل الأعمال الراحل
رجل الأعمال الراحل /أحمد بهجت

توفي الدكتور أحمد بهجت اليوم الجمعة، عن عمر يناهز سبعين عاماً، في أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية، إثر إصابته بفيروس كورونا وبعد صراع طويل مع المرض.

وأعلنت شهد بهجت، عن وفاة والدها رجال الأعمال المصري أحمد بهجت، وذلك عبر حسابها على «فيسبوك».

وكتبت «شهد»، في تدوينة: «الحمد لله من قبل كل شيء، الحمد لله من بعد كل شيء، الحمد لله على كل شيء، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا أبي لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله أبي السيد الدكتور أحمد بهجت فتوح».

وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن رجل الأعمال الراحل: 

- اسمه كاملا أحمد بهجت فتوح رجل أعمال مصري يحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية.

- قيل إنه أصيب بفيروس كورونا منذ شهر مضى وتم نقله إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعلاج. 

- تخرج رجل الأعمال أحمد بهجت في هندسة القاهرة قسم هندسة الاتصالات والإلكترونيات عام 1974.

-تم تعينه معيدا في الجامعة في قسم الرياضيات والعلوم الطبيعية واستطاع أن يحصل على شهادة الماجستير في عام 1977 في كلية العلوم جامعة عين شمس ثم سافر إلى الولايات المتحدة عام 1978 لاستكمال دراسته في معهد جورجيا تك إلى أن حصل على شهادتي البكالوريوس عام 1979 والدكتوراه في العام 1982.

 -كانت بدايته أثناء دراسته الدكتوراه في الولايات المتحدة عام 1982 وقد اخترع جهاز منبه، يحسب مواقيت الصلاة في أي بلد في العالم واتجاه القبلة، حيث يتم إدخال خطوط الطول والعرض، أو إدخال اسم المدينة، ويقوم المنبه بحساب مواقيت الصلاة لكل يوم، ودخل بهذا الاختراع في شراكة مع شركة «لوكهيد».

- يملك قناة دريم الفضائية وصاحب ملاهى دريم بارك ومنتجع دريم لاند وشركة جولدي للأجهزة الكهربائية وشركة انترفال للسياحة - وكيل لها في مصر والشرق الأوسط.

-كان ضمن المجموعة المؤسسة لقناة المحور قبل الخروج عنها وإنشاء قناة دريم. 

-تعتبر قناة  "دريم" أول قناة فضائية مصرية خاصة في 2001 برأس مال يبلغ تقريبا 40 مليون جنيه مصري، وهو موزع بين اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري بحصة تبلغ 10% أي 4 ملايين جنيه، ورجل الأعمال أحمد بهجت بنسبة 90%، الباقية أي 36 مليون جنيه.

-كان بهجت قد تعرض إلى أزمة قلبية فى عام 2005 وكانت هناك مشاكل كارثية بينه وبين البنوك وهو ما دفع تلك البنوك إلى إقامة عدة دعاوى عليه

-أصيب  منذ سنوات ليست قليلة بانفجار في أحد شرايين القلب أثناء تواجده بالولايات المتحدة في زيارة مع الوفد المصري الرسمي المصاحب للرئيس مبارك عام 2005، الأمر الذي استدعى تركيب منظومة الكترونية داخل جسده لتنظيم عمل ضربات القلب وتدافع الدم الى باقي أجزاء الجسم، وهذه المنظومة  كانت تحتاج الى صيانة دورية بالولايات المتحدة.

احمد بهجت فيروس كورونا قلب شريان القلب انفجار مبارك

الأكثر قراءة

تحديد موعد وصول جثمان رجل الأعمال أحمد بهجت إلى مصر

لم تعلم بوفاة سمير غانم: كورونا والفشل الرئوي يداهمان الفنانة دلال عبد العزيز

حسن الرداد يكشف «مفاجأة» في موت الفنان سمير غانم

بايدن يوجه الشكر للرئيس السيسى على جهود مصر للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة

الباز: مصر ضربت 6 عصافير بحجر واحد بما فعلته في قضية غزة

إطلاق موقع إلكترونى لخدمات المواطنين بالمدن الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا حياتنا (تصوير ما لا نراه 2)

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «١-٢»

ماجد حبته

الفيتو المجرى!

وائل لطفي

سمير غانم.. وداعًا فيلسوف العبث

عصام زكريا

عائلة البهجة.. سمير ودلال ودنيا وإيمى.. الحب يهزم «كورونا»

نرمين يسر

فيروسات يوسف الشريف

منى رجب

ولا تزال القضية الفلسطينية فى وجدان مصر

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وفد أمني مصري يصل إلى غزة بعد ساعات من وقف إطلاق النار

حماس: ملتزمون باتفاق الهدنة ما التزمت به إسرائيل

بدء سريان وقف إطلاق النار بين حماس والاحتلال على حدود غزة رسميًا