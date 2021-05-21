الجمعة 21 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انطلاق فعاليات التدريب المصري الإماراتي المشترك «زايد 3» في الإمارات

التدريب المصري الإماراتي
التدريب المصري الإماراتي المشترك «زايد 3»

انطلقت فعاليات التدريب المصرى الإماراتى المشترك (زايد 3)، والذى يستمر على مدار أسبوعين بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة وحدات من القوات الخاصة لكلا البلدين الشقيقين.

ويشتمل التدريب على العديد من الأنشطة والفعاليات، من بينها نقل وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين، والتدريب على إدارة أعمال قتال مشترك بين العناصر المشاركة، وقد تضمنت مراحل الإعداد لهذا التدريب رفع معدلات الكفاءة الفنية والقتالية للعناصر المشاركة، والتأكيد على الأهداف التدريبية المطلوب تنفيذها خلال التدريب لتوحيد المفاهيم وصقل مهارات العناصر المشاركة، بما يسهم فى تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي.

يأتي التدريب (زايد 3) فى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز أواصر التعاون العسكرى وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة وفرض المواقف الطارئة وإيجاد أنسب الحلول أثناء إدارة العمليات المشتركة ضد القوى المعادية، وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والإماراتية لمواجهة التحديات فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها المنطقة.

التدريب المصري الإماراتي المشترك �زايد 3�
التدريب المصري الإماراتي المشترك �زايد 3�
التدريب المصري الإماراتي المشترك �زايد 3�
التدريب المصري الإماراتي المشترك �زايد 3�
التدريب المصري الإماراتي المشترك �زايد 3�
التدريب المصري الإماراتي المشترك �زايد 3�
التدريب المصري الإماراتي المشترك �زايد 3�
التدريب المصري الإماراتي المشترك �زايد 3�
التدريب المصري الإماراتي المشترك �زايد 3�
التدريب المصري الإماراتي المشترك �زايد 3�

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