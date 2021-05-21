توريد 200 طلمبة أعماق لرفع كفاءة الآبار الارتوازية في أسيوط

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن توريد عدد 200 طلمبة مياه غاطسة لقطاع المياه بمحافظة أسيوط، بتكلفة إجمالية 32 مليون جنيه لرفع كفاءة الآبار الارتوازية على مستوى الشركة، وزيادة طاقاتها الإنتاجية.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن الطلمبة تصرف 30 ل/ث عند رفع 55.8 بقدرة المحرك 40 حصان، تم توريدها من شركة حلوان لمحركات الديزل إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي، للاستفادة منها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير قرى الريف المصري، مضيفا أنه تم توريد عدد 23 مولد بقدرات مختلفة ما بين 325 ك. ف. أ، و 315 ك. ف. أ، و500 ك. ف.أ، فضلا عن توريد كابلات كهربائية ومقابس لزوم وحدات التوليد الكهربائية بتكلفة إجمالية 3.7 مليون جنيها بالنسبة لقطاع المياه بأسيوط.

- توريد 56 طلمبة لقطاع الوادي الجديد



وأوضح "عبد الغفار "أنه تم توريد عدد 56 طلمبة أعماق غاطسة لمحطات الآبار الارتوازي، وعدد 200 وصلة سملس قطر 6 بوصة، و 4500 متر كابلات كهربائية بتكلفة إجمالية 12 مليون جنيها، وتوريد عدد 6 مولدات قدرة 500 ك. ف. أ بتكلفة إجمالية 6.6 مليون جنيها من الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية، لقطاع الوادي الجديد.

توريد طلمبة أعماق

طلمبة أعماق