الأوراق الكاملة لاتهام مسؤولين بمصر للطيران بالاستيلاء علي أموال المسافرين

بينهم رئيس اتحاد الكرة الحالي

حصلت "الدستور" على المستندات الكاملة حول اتهام مسئولين بالشركة القابضة لمصر للطيران وآخر مدير شركة سياحية لاتهامهم بالاستيلاء علي أموال المسافرين، بينهم عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة الحالي في القضية رقم 4991 لسنة 2021 جنایات النزهة، والمقيدة برقم 526 لسنة 2021 کلي شرق القاهرة وبرقم 386 لسنة 2019 حصر أموال عامة عليا، وبرقم 68 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا، و في التقرير نستعرض أقوال الشهود والمجنى عليهم أمام النيابة العامة.

جاء بأقوال مدير عام الإدارة العامة لتطوير خدمة العملاء، تلقي الإدارة العامة لتطوير خدمة العملاء بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية بريد إلكتروني من مجهول يشكو خلاله المتهم الثاني لقيامه بتحويل نقاط الأميال المجمعة ببطاقة المسافر الدائم خاصته إلى آخر.

وأضاف مدير عام الإدارة العامة لتطوير خدمة العملاء، أنه وعلى إثر ذلك جرى تشكيل لجنة برئاسته أسفرت أعمالها عن قيام المتهمين بالاستيلاء على قيمة نقاط الأميال الخاصة بالمجني عليهم من كبار عملاء الشركة، واستغلال المتهم الأول لبيانات بطاقات الأميال الخاصة بالمجني عليهم من كبار عملاء الشركة وذلك عن طريق استغلال المتهم الأول لبيانات بطاقات الأميال الخاصة بالمجني عليهم وإمداد المتهمين الثاني والثالث بها وذلك بغرض قيامها بتحويل نقاط الأميال عليها إلى تذاكر سفر خارجى باستخدام شاشة النظام الإلكتروني طرف المتهم الثاني، وكذلك عن طريق انتحال المتهم الثالث لشخصيات ملاك البطاقات المتقدمة إبان إجرائه الحجز هاتفيا عبر مركز اتصالات الشركة، تمهيدا لتحصيل قيمة تلك التذاكر وتقاسمها فيما بينهم.

كما جاء بأقوال "ح.م"، رئيس مجلس إدارة شركة إحدي شركات لتصنيع الملابس الجاهزة، بنشأة علاقته صداقة مع المتهم الأول، عن طريق أحد أقرانه الذي أخبره بنفوذ الأخير بشركة مصر للطيران مما دفعه لإمداده ببيانات کارت الأميال خاصته وكلمة مروره التيسير إجراءات حجز التذاكر.

- مجني عليه يواجه المتهم الأول بجريمته

وأضاف انه بعد حجزه لإحدى التذاكر أخبرته موظفة خدمة العملاء بعدم توافر رصيد نقاط كاف لإتمام العملية مما نبهه لإمكانية ضلوع الأول في الاستيلاء على تلك النقاط، وبمواجهته له أقر بالاستيلاء على عدد من تلك النقاط وتعهد له بردها والتمس منه التنازل عن بلاغه، وأرسل له نموذج تصالح لتقديمه للنيابة العامة وذلك على تطبيق الواتس آب" خاصته.

وجاء بأقوال رئيس مجلس إدارة احدي الشركات العقارية، بعلاقته بالمتهم الأول والتي نشأت مصادفة عن طريق أحد أقرانه الذي أخبره بنفوذ الأخير بشركة مصر للطيران مما دفعه لإمداده بیانات کارت الأميال خاصته وكلمة مروره لتيسير إجراءات حجز التذاكر، وأضاف انه وبعد مراجعته النقاط الأميال طرفه تبين له الاستيلاء عليها فتقدم بشكواه للشركة فأبلغته بالتحقيقات المجراة قبل الأول لذات السبب.

كما جاء بأقوال "ع. ي. ح. ا"، 57 سنة ، بصحة الاستيلاء على نقاط الأميال المجمعة على بطاقة المسافر الدائم خاصته.

إحالة المتهمين للمحاكمة

أحال النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، ضابطين مسئولين بالشركة القابضة لمصر للطيران، وآخر مدير شركة سياحية، للمحاكمة، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال المسافرين.

وجاء بأمر الإحالة الذي أعدته نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار طارق الحتيتي، المحامي العام الأول، أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين، الأول ضابط اتصالات بالشركة القابضة لمصر الطيران والثاني ضابط مبيعات بشركة مصر للطيران مكتب الغردقة- استوليا بغير حق على مال خاص تحت يد الشركة محل عملهما.

- تفاصيل الواقعة

وأضاف أمر الإحالة أن ذلك تم بأن جمع الأول بيانات وكلمات مرور بطاقة "المسافر الدائم" الصادرة من شركة مصر للطيران لصالح عملائها المجني عليهم "خ. م. س"، و "ع. ي. ح. ا"، و"ح. م. ص" و"م. ح. ح"، و"م. هـ .ع. م"، واستغل الثاني شاشة النظام الإلكتروني خاصته في تحويل النقاط المجمعة بتلك البطاقات، والمقدرة قيمتها بمبلغ 18 ألفا و950 دولارا أمريكي، إلى تذاكر سفر، وتمكنا بالاشتراك مع المتهم الثالث من بيعها وتحصيل وتقاسم قيمتها فيما بينهم.

- تزوير واستعمال محرر إلكتروني

كما ارتبطت تلك الجريمة بجناية تزوير واستعمال محرر إلكتروني لإحدى الشركات المساهمة ارتباطا لا يقبل التجزئة، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان، آنفي البيان، ارتكب المتهم الثاني تزويرا في محررات إلكترونية لإحدى الشركات المساهمة هي البيانات المخزنة بوسيلة إلكترونية، حال كونه المختص بتدوين بياناتها، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبت على خلاف الحقيقة رغبة المجني عليهم سالفي الذكر في تحويل قيمة النقاط المتقدمة إلى تذاكر سفر لصالح من صدرت لهم دون علمهم، وكان النظام خاصا بشركة مصر للطيران المذيلة بتوقيعه الإلكتروني، واستعمل تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها، بأن أرسلها في صورة بريد إلكتروني إلى رئاسته محتجا بها لإصدار تذاكر السفر محل الإقامة.

- انتحال شخصيات المجني عليهم

كما أن المتهم الثالث اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأولين في ارتكاب الجريمة محل الإقامة السابق، بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن هاتف مركز خدمة عملاء شركة مصر للطيران، منتحلا شخصيات المجني عليهم بعد أن أمده المتهم الأول ببيانات وكلمات مرور بطاقات المسافر الدائم ملكهم بقصد الاستيلاء على قيمة النقاط المجمعة عليها، عن طريق حجز التذاكر إبان تلك المكالمات ومن ثم بيعها، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.