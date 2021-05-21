الجمعة 21 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

ابراهيم الفقي

«الأصدقاء كالدواء».. أشهر اقتباسات الدكتور إبراهيم الفقي للوصول إلى النجاح

ابراهيم الفقي
ابراهيم الفقي

يرتبط اسم الدكتور إبراهيم الفقي، بموضوعات تطوير الذات والتنمية البشرية والنجاح، و لديه العديد من الاقتباسات والأقاويل الخاصة بالتحفيز والرغبة في تحقيق كافة الأمور،  مشيرا إلى أن عمله وحياته لم يكونا سهلين فقد هاجر لكندا لدراسة الإدارة وعمل هناك في غسيل الأطباق وحراسة البنايات وغيرها من الأعمال، حتى وصل إلى أن يكون خبيرا في التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصبية، فوصل لمنصب المدير التنفيذي للمركز الكندي للتنمية البشرية وأسس مجموعة شركات عالمية باسمه حول هذا المجال.

- مؤلفات متعددد في مجال التنمية البشرية

وكان للدكتور إبراهيم الفقي، العديد من المؤلفات الخاصة بالتنمية البشرية من أبرزها قوة التفكير، المفاتيح العشرة للنجاح، قوة التحكم في الذات، إدارة الوقت، سيطر على حياتك، غير حياتك في 30 يوم، قوة الثقة بالنفس أيقظ قدراتك وأصنع مستقبلك.

ونرصد في السطور التالية، مجموعة من أشهر اقتباساته، والتي تساعد في التحفيز على النجاح، والاستمرار في السعي.

  • لا تقل أن الدنيا تعطيني ظهرها فربما أنت من يجلس بالعكس
  • إن التحرر من خرافة عدم وجود الوقت الكافي هو أولى المحطات التى تنطلق منها إلى الحياة منظمة واستغلال أمثل للوقت
  • لولا وجود عكس المعني لما كان للمعني معنى فلولا وجود العُسر لما كان لليسر معنى ولولا وجود التعب لما كان للراحة معنى ولولا وجود الحزن لما كان للفرح معني ولولا وجود الظلام لما كان للنور معنى .
  • أتريد السعادة حقًا لا تبحث عنها بعيدًا إنها بداخلك
  • إذا كان مصعد النجاح معطلًا  استخدم السلم درجة درجة
  • أملًا فراغك بالخير والتزم ببرنامج متوازن ولا تنس مصاحبة الخير من بني جلدتك وخالط باستمرار من يحبونك ويساهمون في تطويرك
  • هناك أًصدقاء كالغذاء تحتاجهم في كل وقت وهناك أصدقاء كالدواء تحتاجهم في وقت المرض وهناك أصدقاء كالداء لا حاجة لهم .
  • إن أكثر من 80%من رسائل العقل للجسد سلبية وتسبب 75% من الأمراض فكن حريصًا فيما تقوله لنفسك
  • الصمت يجعلك تسيطر على من أمامك من خلال نظرات محملة بمعان غير منطوقة تجعلهم حائرين في تفسيرها .
  • الشتاء هو بداية للصيف والظلام هو بداية للنور والضغوط هي بداية الراحة والفشل هو بداية النجاح.
الدكتور ابراهيم الفق ابراهيم الفق الدكتور ابراهيم الفقي التنمية البشرية مجال التنمية البشرية أقوال عن التنمية البشرية والنجاح

الأكثر قراءة

لم تعلم بوفاة سمير غانم: كورونا والفشل الرئوي يداهمان الفنانة دلال عبد العزيز

تحديد موعد وصول جثمان رجل الأعمال أحمد بهجت إلى مصر

حسن الرداد يكشف «مفاجأة» في موت الفنان سمير غانم

وفدان أمنيان مصريان يصلان المناطق الفلسطينية لتثبيت وقف إطلاق النار

وصول جثمان الفنان سمير غانم لمقابر العائلة بالوفاء والأمل

الباز: مصر ضربت 6 عصافير بحجر واحد بما فعلته في قضية غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا حياتنا (تصوير ما لا نراه 2)

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «١-٢»

ماجد حبته

الفيتو المجرى!

وائل لطفي

سمير غانم.. وداعًا فيلسوف العبث

عصام زكريا

عائلة البهجة.. سمير ودلال ودنيا وإيمى.. الحب يهزم «كورونا»

نرمين يسر

فيروسات يوسف الشريف

منى رجب

ولا تزال القضية الفلسطينية فى وجدان مصر

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وفد أمني مصري يصل إلى غزة بعد ساعات من وقف إطلاق النار

سفارة إسرائيل تشكر مصر لجهود وقف إطلاق النار.. وتتمنى السلام للغزاويين

حماس: ملتزمون باتفاق الهدنة ما التزمت به إسرائيل