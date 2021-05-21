ابراهيم الفقي
«الأصدقاء كالدواء».. أشهر اقتباسات الدكتور إبراهيم الفقي للوصول إلى النجاح
يرتبط اسم الدكتور إبراهيم الفقي، بموضوعات تطوير الذات والتنمية البشرية والنجاح، و لديه العديد من الاقتباسات والأقاويل الخاصة بالتحفيز والرغبة في تحقيق كافة الأمور، مشيرا إلى أن عمله وحياته لم يكونا سهلين فقد هاجر لكندا لدراسة الإدارة وعمل هناك في غسيل الأطباق وحراسة البنايات وغيرها من الأعمال، حتى وصل إلى أن يكون خبيرا في التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصبية، فوصل لمنصب المدير التنفيذي للمركز الكندي للتنمية البشرية وأسس مجموعة شركات عالمية باسمه حول هذا المجال.
- مؤلفات متعددد في مجال التنمية البشرية
وكان للدكتور إبراهيم الفقي، العديد من المؤلفات الخاصة بالتنمية البشرية من أبرزها قوة التفكير، المفاتيح العشرة للنجاح، قوة التحكم في الذات، إدارة الوقت، سيطر على حياتك، غير حياتك في 30 يوم، قوة الثقة بالنفس أيقظ قدراتك وأصنع مستقبلك.
ونرصد في السطور التالية، مجموعة من أشهر اقتباساته، والتي تساعد في التحفيز على النجاح، والاستمرار في السعي.
- لا تقل أن الدنيا تعطيني ظهرها فربما أنت من يجلس بالعكس
- إن التحرر من خرافة عدم وجود الوقت الكافي هو أولى المحطات التى تنطلق منها إلى الحياة منظمة واستغلال أمثل للوقت
- لولا وجود عكس المعني لما كان للمعني معنى فلولا وجود العُسر لما كان لليسر معنى ولولا وجود التعب لما كان للراحة معنى ولولا وجود الحزن لما كان للفرح معني ولولا وجود الظلام لما كان للنور معنى .
- أتريد السعادة حقًا لا تبحث عنها بعيدًا إنها بداخلك
- إذا كان مصعد النجاح معطلًا استخدم السلم درجة درجة
- أملًا فراغك بالخير والتزم ببرنامج متوازن ولا تنس مصاحبة الخير من بني جلدتك وخالط باستمرار من يحبونك ويساهمون في تطويرك
- هناك أًصدقاء كالغذاء تحتاجهم في كل وقت وهناك أصدقاء كالدواء تحتاجهم في وقت المرض وهناك أصدقاء كالداء لا حاجة لهم .
- إن أكثر من 80%من رسائل العقل للجسد سلبية وتسبب 75% من الأمراض فكن حريصًا فيما تقوله لنفسك
- الصمت يجعلك تسيطر على من أمامك من خلال نظرات محملة بمعان غير منطوقة تجعلهم حائرين في تفسيرها .
- الشتاء هو بداية للصيف والظلام هو بداية للنور والضغوط هي بداية الراحة والفشل هو بداية النجاح.