«الأصدقاء كالدواء».. أشهر اقتباسات الدكتور إبراهيم الفقي للوصول إلى النجاح

ابراهيم الفقي

يرتبط اسم الدكتور إبراهيم الفقي، بموضوعات تطوير الذات والتنمية البشرية والنجاح، و لديه العديد من الاقتباسات والأقاويل الخاصة بالتحفيز والرغبة في تحقيق كافة الأمور، مشيرا إلى أن عمله وحياته لم يكونا سهلين فقد هاجر لكندا لدراسة الإدارة وعمل هناك في غسيل الأطباق وحراسة البنايات وغيرها من الأعمال، حتى وصل إلى أن يكون خبيرا في التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصبية، فوصل لمنصب المدير التنفيذي للمركز الكندي للتنمية البشرية وأسس مجموعة شركات عالمية باسمه حول هذا المجال.

- مؤلفات متعددد في مجال التنمية البشرية

وكان للدكتور إبراهيم الفقي، العديد من المؤلفات الخاصة بالتنمية البشرية من أبرزها قوة التفكير، المفاتيح العشرة للنجاح، قوة التحكم في الذات، إدارة الوقت، سيطر على حياتك، غير حياتك في 30 يوم، قوة الثقة بالنفس أيقظ قدراتك وأصنع مستقبلك.

ونرصد في السطور التالية، مجموعة من أشهر اقتباساته، والتي تساعد في التحفيز على النجاح، والاستمرار في السعي.