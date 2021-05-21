الجمعة 21 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة قررت عرضها على الطب الشرعي.. حبس 2 اغتصبا سيدة خمسينية في الجيزة

اغتصاب
اغتصاب

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس 2 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما باغتصاب سيدة في الخمسينات من عمرها، تحت تهديد السلاح بغرفة مهجورة في منطقة ساقية مكي، كما قررت عرض المجني عليها على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وتحديد مابها من إصابات.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليها توسلت للمتهمين لتركها مرددة حرام عليكم أنا في سن أمهاتكم، ولكن جردها المتهمون من ملابسها تحت تهديد السلاح، وتناوب اثنان منهم اغتصابها ثم فروا جميعا هاربين.
وأضافت التحقيقات أن الضحية كانت قد خرجت ليلا لشراء بعض متطلبات المنزل من محل قريب من منزلها، إلا أن المتهمين اقتادوها عنوة إلى غرفة مهجورة وارتكبوا جريمتهم وعادت إلي منزلها وفور إبلاغها زوجها بالواقعة اصطحبها إلى قسم الشرطة لتحرير محضر.

- تفاصيل الواقعة


واختطف 4 أشخاص سيدة في الخمسين من عمرها إلى غرفة مهجورة بمنطقة ساقية مكي بالجيزة وتناوب اثنان منهم اغتصابها تحت تهديد السلاح وفروا هاربين، ونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إلقاء القبض على 2 متهمين مرتكبي جريمة الاغتصاب وتم إعداد مأموريات لضبط المتهمين الآخرين.


و كان قسم شرطة الجيزة، قد تلقى بلاغا من ربة منزل بقيام مجهولين باغتصابها داخل غرفة مهجورة بمنطقة ساقية مكي، بدائرة القسم، انتقل الرائد مصطفى عبد الله، رئيس مباحث قسم الجيزة وباجراء التحريات والفحص الأولي تبين صحة البلاغ. 

 - تشكيل  فريق بحث لكشف الجناة


و شكل اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة ونجحت التحريات بقيادة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة ان وراء الواقعة 4 شباب وان المجني عليها اثناء سيرها ليلا في الشارع بالقرب من منزلها استوقفها المتهمون واصطحبوها عنوة تحت تهديد السلاح، إلى غرفة مهجورة بمنطقة ساقية مكي وتناوبوا اغتصابها عنوة.

 - نتائج التحريات


وأضافت التحريات ان المجني عليها متزوجة ولديها 3 أبناء أكبرهم 27 عاما متزوج وخرجت ليلا لشراء بعد احتياجات المنزل، باجراء التحريات وفحص خط سير المجني عليها ومراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة وسرد المجني عليها لمواصفات المتهمين نجح فريق البحث في تحديد هويتهم وعقب تقنين الإجراءات واعداد عدد من الاكمنة المتحركة والثابتة تمكن رجال المباحث من ضبط 2 منهم في أحد الأكمنة المعدة لهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجيزة متهمين اغتصاب سيدة الطب الشرعي حبس

الأكثر قراءة

لم تعلم بوفاة سمير غانم: كورونا والفشل الرئوي يداهمان الفنانة دلال عبد العزيز

إطلاق موقع إلكترونى لخدمات المواطنين بالمدن الجديدة

بايدن يوجه الشكر للرئيس السيسى على جهود مصر للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة

حسن الرداد يكشف «مفاجأة» في موت الفنان سمير غانم

بالتكبير والتهليل.. أجواء الفرحة تعم غزة مع بدء وقف إطلاق النار

الباز: مصر ضربت 6 عصافير بحجر واحد بما فعلته في قضية غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا حياتنا (تصوير ما لا نراه 2)

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «١-٢»

ماجد حبته

الفيتو المجرى!

وائل لطفي

سمير غانم.. وداعًا فيلسوف العبث

عصام زكريا

عائلة البهجة.. سمير ودلال ودنيا وإيمى.. الحب يهزم «كورونا»

نرمين يسر

فيروسات يوسف الشريف

منى رجب

ولا تزال القضية الفلسطينية فى وجدان مصر

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حماس: ملتزمون باتفاق الهدنة ما التزمت به إسرائيل

بدء سريان وقف إطلاق النار بين حماس والاحتلال على حدود غزة رسميًا

تونس: ما يقوم به الاحتلال جريمة حرب تستوجب إحالتها للمحكمة الدولية