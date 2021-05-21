تنويه مهم من التعليم لطلاب الثانوية بشأن الامتحان التجريبي الثاني

الامتحان التجريبي الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عبر برنامج تنويهات، لطلاب الثانوية العامة، أن الوزارة تطالب جميع الطلاب بكتابة الأكواد وكلمة المرور الخاصة للامتحانات الخاصة بمايو في أوراق خارجية أو تصويرها بالهاتف، وذلك لأنها ستختفي وقت الامتحان.

كما أعلنت الوزارة عن تخلي مسئوليتها عن أي أخطاء تحدث في هذا الموضوع من جانب الطالب الذي لا يلتزم بما تم إعلانه.

وكان أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الامتحانات التجريبية الثانية في شهر مايو هي امتحانات بلا درجات، ومجمعة على التابلت للمواد الدراسية، ويتم الدخول بأكواد مختلفة، وهي قصيرة وبها عدد أصغر من الأسئلة، لافتًا إلى أن امتحانات مايو تهدف لاختبار الشبكات وإطلاع الطلاب على نوعية الأسئلة، مشددًا على أن الاختبارات استرشادية، مضيفًا أن التجربة الأخيرة في شهر يونيو ستكون محاكاة حقيقية.

وأوضح الوزير أن الامتحان الثانى التجريبى لطلاب الثانوية العامة ينطلق أيام 23 و25 و27 مايو، قائلاً: "سنحاول تقليل التجمعات وهو عبارة عن امتحان يعد بمثابة بروفة بلا درجات وهو امتحان مجمع على التابلت للمواد الدراسية يتم الدخول بأكواد مختلفة وهى قصيرة وبها عدد أصغر من الأسئلة، ونجرب أسئلة حقيقية ونجرب أيضًا الشبكات والطالب يطلع على نوعية الأسئلة، وأن الامتحان فى مايو هو استرشادي".

وأضاف "أن الامتحانات تعقد على التابلت، وأن امتحان يونيو التجريبى أكثر شبها من الامتحان الحقيقى الذى يعقبه فى شهر يوليو 2021، الرسمى للثانوية العامة، وأن الامتحان التجريبى فى يوليو سيتم وضع جدول على مدارس 5 أيام، والفكرة أنه لا يكون امتحان بدرجات، وهذا الامتحان سيكون بوقت الامتحان الأصلى وعدد أسئلة الاختبار الأصلى، وأن الامتحان فى يونيو يعتبر محاكاة حقيقية والمفروض نسبة نجاحه 100%".

وتابع الوزير أن "امتحانات الثانوية العامة ستعقد فى أوائل شهر يوليو المقبل، ونحاول تكملة هذا العام الدراسى لتحقيق حلمهم فى دخول الجامعة خاصة في ظل جائحة كورونا"، موضحًا أن "الامتحانات مهمة والناس تكون قلقة، خاصة أن التجربة بها جانب من استخدام التقنيات، وقلق بشأن غش أو تسريب، ولكن الوزارة سوف تتعامل مع كل هذه الأمور".