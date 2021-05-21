«الرى» تستعد لافتتاح حدائق البحيرة وعفلة والنيل والمركز الثقافي

تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة أعمال تطوير وصيانة كافة الحدائق والمتنزهات والمساحات الخضراء التابعة لها بمختلف المحافظات ومنها حديقة البحيرة بالقناطر الخيرية على مساحة ٥ أفدنة، وذلك في إطار أعمال التطوير المستمرة التي تقوم بها الوزاره لحدائق الري بالقناطر.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، إن أعمال التطوير تشتمل على عمل بحيرة صناعية بطول ١٥٠ مترا على جانبيها أحواض من الزهور ومقاعد من الرخام وشلالات صناعية بالإضافة لكافيتريا وقاعة أفراح ومسطحات كبيرة من النجيلة الخضراء والأشجار والزهور والنباتات والأشجار النادرة ومقاعد خشبية وبرجولات ومشايات ودورات مياه، مع استخدام شبكة ري حديث لرى الحديقة، وتنفيذ شبكة إنارة ليلية للحديقة.

وأضاف الدكتور عبد العاطى، أن جميع أعمال التطوير يتم تنفيذها ذاتياً من خلال أجهزة الوزارة اعتماداً على مهندسي وعمال الوزارة وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها.

وأوضح وزير الموارد المائية والرى، أنه تم الانتهاء من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر فم فرع دمياط القديمة وقناطر فم فرع دمياط الجديدة ، وهى مقامة على مساحة (١٣) فدان ، وقد إشتملت أعمال التطوير على إنشاء ممشى أهل مصر بواجهة الحديقة على فرع دمياط بين القنطرتين ، وتتمتع حديقة عفلة بمجموعة من الأشجار النادرة التى استوردها محمد على باشا من الخارج لزراعتها في حدائق القناطر ويصل عمرها إلى ٢٠٠ عام.

كما انتهت الوزارة من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحة (٩) أفدنة وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة (٦) أفدنة ، ومن المنتظر أن تبدأ الوزارة في تطوير حديقة الياسمين بمسطح (٧) أفدنة قريباً.



وكانت أجهزة الوزارة قد سبق لها رصد أحد التعديات على أملاك الري بنطاق الإدارة العامة لري قناطر الدلتا بمحافظة القليوبية، عبارة عن إقامة كافتيريا من الحديد والخرسانة المسلحة بالجسر الأيمن للرياح المنوفي أمام حديقة الجامع وسجن القناطر، وتم إزالتها بشكل فوري بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المتعدي، وذلك في ضوء مجهودات الوزارة للتصدى لكافة أشكال التعديات على أملاك الرى بهدف الحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.