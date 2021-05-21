الجمعة 21 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2021.. استعلم عن جميع الخدمات في كل المراحل التعليمية

بوابة الأزهر الإلكترونية
بوابة الأزهر الإلكترونية

مع اقتراب موعد نتائج الفصل الدراسي الثاني حظيت بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل، حتى تصدرت قائمة أفضل الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الحصول على نتائج طلاب المعاهد الأزهرية ونسب نجاح طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية 

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2021

وفعّل الأزهر الشريف خدمة تقديم النتائج الإلكترونية لطلاب المعاهد الأزهرية بجميع المراحل الدراسية وذلك من خلال هذا الرابط ( من هنا) حيث يمكنهم الحصول على درجاتهم في الفصل الدراسي الثاني للعام ( 2020 – 2021 ) بالتفاصيل دون الذهاب إلى مقرات المعاهد الأزهرية المقيدين فيها خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يقضي تماما على الجهاز المناعي بالكامل مما يؤثر على أداء باقي الأجهزة الحيوية في الجسم مما يتسبب في الوفاة الفورية، حيث حصد أرواح قرابة 3 ملايين مواطن حتى الآن بمختلف دول العالم منذ ظهوره في 2019 في مدينة ووهان الصينية.

خطوات الحصول على نتائج طلاب المعاهد الأزهرية ٢٠٢١

يمكن حاليا لطلاب المعاهد الأزهرية الحصول على درجاتهم في المواد الدراسية التي أدوا فيها امتحانات الفصل الدراسي الثاني من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر بوابة الأزهر من خلال هذا الرابط ( من هنا)

الضغط على أيقونة الاستعلام عن النتيجة من القائمة الرئيسية 

كتابة المحافظة والإدارة التعليمية والمعهد المقيد فيه الطالب

تسجيل بيانات الطالب الراغب في معرفة دراجاته في الخانات المخصصة لذلك ( الاسم رباعي، الرقم القومي، تاريخ الميلاد)

كتابة رقم جلوس الطالب 

تحديد الفصل الدراسي المراد الاستعلام عن نتيجته

الضغط على كلمة استعلام

ظهور درجات الطالب كاملة بالتفصيل

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اعتماد الشهادة الإعداية لطلاب المعاهد الأزهرية

 

نسب نجاح طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

يمكن الدخول عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 لمعرفة نتيجة طلاب المعاهد الأزهرية للفصل الدراسي الثاني والتي وصلت نسب النجاح طلاب الشهادة الإعدادية بها إلى 96 %  فيما وصلت نسب نجاح طلاب الشهادة الإبتدائية إلى 92 % وذلك بالفصل الدراسي الثاني للعام ( 2020 - 2021).

طلاب المعاهد الأزهرية للفصل الدراسي الثاني طلاب الشهادة الإعدادية رابط بوابة الازهر الالكترونية خطوات الحصول على نتائج طلاب المعاهد الأزهرية

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