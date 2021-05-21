الجمعة 21 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الروسية: جددنا للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي اقتراح استضافة موسكو لمفاوضات مباشرة

أنطونيو
أنطونيو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أنها جددت للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي اقتراح استضافة موسكو لمفاوضات مباشرة.

وفي وقت سابق من اليوم، رحبت أطراف عدة بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة ودخوله حيز التنفيذ بعد تصعيد عسكري استمر بينهما لمدة 11 يومًا، فيما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر لنظيره الأمريكي جو بايدن لدوره في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار.

وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إنه يرحب بنبأ وقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة، وذلك بعدما اتفقت إسرائيل وحركة حماس على تهدئة اقترحتها مصر.

وكتب راب على "تويتر": "على كل الأطراف العمل على صمود وقف إطلاق النار وإنهائه الدائرة غير المقبولة من العنف وفقدان حياة المدنيين".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش: "أؤكد أن القادة الإسرائيليين والفلسطينيين تقع على عاتقهم مسؤولية تتجاوز استعادة الهدوء وتتمثل في بدء حوار جاد لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع".

وأضاف: "غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية وينبغي بذل كل جهد لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية تنهي الانقسام".

مبعوث الأمم المتحدة

وفي السياق ذاته، ذكر مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند: “أرحب بوقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل، وأتقدم بأحر التعازي لضحايا العنف وذويهم”.

ووافقت إسرائيل وحركتا حماس والجهاد مساء الخميس على وقف لإطلاق النار، بعد جهود مصرية نجحت في إقناع الطرفين بالتهدئة.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "وافق مجلس الوزراء بالإجماع على توصية جميع المسئولين الأمنيين بقبول المبادرة المصرية بوقف ثنائي غير مشروط لإطلاق النار".

وأكد مسئولون في حركتي حماس والجهاد الموافقة على التهدئة.

الخارجية الروسية فلسطين إسرائيل مفاوضات مباشرة موسكو

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