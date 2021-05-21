315 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تايوان

ذكرت مراكز مكافحة الأمراض في تايوان أن البلاد سجلت 312 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث إصابات وافدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رسالة نصية لمراكز مكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، أن الإصابات المحلية الجديدة تشمل 144 في نيو تايبيه سيتي (تايبيه الجديدة)، و127 في العاصمة تابيبه.

ونقلت الوكالة عن وزير الصحة التايواني شن شيه- شوند القول: "لا يزال عدد الإصابات المحلية الجديدة في ذروته، أو قرب الذروة، ولكننا نستطيع تحديد مصادر إصابة معظم الحالات".

ودعا الوزير السكان إلى البقاء في منازلهم خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019- 2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.



