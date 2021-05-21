تموين الفيوم: ضبط 450 عبوة مياه غازية منتهية الصلاحية

قامت حملة تموينية، بناءً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات التجارية والأنشطة التموينية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى حالة ثبوت أى مخالفة، وتحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين بالفيوم، والمهندس محمد امبابي مدير إدارة الرقابة التموينية.

وتمكنت الحملة من ضبط ٤٥٠ عبوة مياه غازية منتهية الصلاحية، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

ضبط كميات كبيرة من الأدوية البشرية منتهية الصلاحية بأحد المخازن بناحية الحادقة بالفيوم

كما قامت حملة تموينية، بناءً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات التجارية والأنشطة التموينية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى حالة ثبوت أى مخالفة، وتحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين بالفيوم، والمهندس محمد امبابي مدير إدارة الرقابة التموينية، والمهندس عوض الرديني رئيس قسم الرقابة عى الأسواق.

وتمكنت الحملة من ضبط كميات كبيرة من الأدوية البشرية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد مخازن الأدوية بناحية الحادقة، وأيضاً ١٨٠ كيلو جبن أبيض منتهية الصلاحية بأحد الثلاجات بدله.

وضبط كمية كبيرة من السلع الغذائية منتهيه الصلاحية بأحد المخازن بمنشاة لطف الله، و١٥٠ كيلو دقيق مخابز و ٥٠ كيلو رده زيادة على سيارة متعهد لنقل دقيق المخابز، و٢٤ علبة مجهولة المصدر المخازن أمام المطحن الآلي.

وتم تحرير محضر وأخطرت النيابه العامه لاتخاذ اللازم لهم.

تموين الفيوم: ضبط 100 كيلو زيت طعام منتهي الصلاحية و20 كيلو كبده و 48 طبق كبده ومفروم مجهول المصدر

بناءً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات التجارية والأنشطة التموينية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ كافة الاجراءات القانونيه فى حالة ثبوت أى مخالفه وتحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين بالفيوم.

تمكنت حملة برئاسة هشام سعيد مدير إدارة تموين سنورس، بالاشتراك مع الطب البيطري والإدارة الصحية بسنورس، من ضبط 100 كيلو زيت طعام منتهي الصلاحية و20 كيلو كبده منتهية الصلاحية 48 طبق كبده ومفروم مجهول المصدر و 11 كيلو بانيه فراخ مغشوش وغير صالح، تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابه العامه لاتخاذ اللازم.