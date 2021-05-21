وزارة الصحة تعلن محاور مشروع تطوير برنامج الزمالة المصرية

وزارة الصحة تعلن عن محاور مشروع تطوير برنامج الزمالك المصرية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن المحاور التي يشملها مشروع تطوير الزمالة المصرية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن هذه المحاور هي زيادة السعة التدريبية وإنشاء اللجان الفرعية وتطوير التعليم والتعليم الإلكتروني والتعاون والاعتماد الدولي والتعاون المحلي والإقليمي والتحول الرقمي والبحث العلمي وتطوير نظم التطوير والامتحانات وتطوير المقر والجودة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن المنصة التعليمية الإلكترونية للزمالة المصرية هي https://mohp-hcms.ekb.eg

الموقع الإلكتروني للزمالة المصرية هو www.egyfellow.com/edit_ph/myedit.aspx

وكانت قد قالت وزيرة الصحة والسكان إنه يتم تدريب أطباء الزمالة بجميع المستشفيات وفقًا لمقرر عملي إكلينيكي طبقًا للمعايير العالمية لجودة التدريب ومن خلال استشاريين وأساتذة الجامعات المصرية بمختلف التخصصات الطبية والتي بلغت أكثر من 65 تخصص بالزمالة، كما شددت على المتابعة العلمية الحثيثة لتدريب أطباء الزمالة المصرية داخل المستشفيات وتذليل أي تحديات قد تواجههم، مؤكدة حرصها على توفير كافة سبل الدعم اللازم لأطباء الزمالة المصرية، للوصول إلى أعلى مستوى من التدريب.

وشددت وزيرة الصحة على حرص الوزارة في تطوير وتنمية منظومة التعليم الطبي المهني بالتعاون مع "كلية الطب جامعة هارفارد" حيث تعتبر إحدى الكليات الرائدة فى مجال الطب على المستوى العالمي، وذلك من خلال تنفيذ برنامجي تدريب مدربين الزمالة المصرية " TOT" ، وبرنامج التدريب علي البحث الإكلينيكي "CSRT"، من أجل الارتقاء بمستوي الأطباء العاملين بالمنظومة الصحية والذي أثمر عن خريجين يعملون في التدريب وتطوير البرامج التعليمية والتدريبية سواء في المستشفيات، والوحدات المختلفة أو على منصة التعليم الإلكترونى.

وأوضخت وزيرة الصحة أن هناك عدد المواد التعليمية والمناهج التي يتم إتاحتها على المنصة الإلكترونية "LMS" لمساعدة أطباء الزمالة على استكمال البرنامج التدريبي، وتم ربط البرامج التعليمية للتخصصات الطبية التي تم اعتمادها من الكلية الملكية البريطانية بالمنصة الإلكترونية للتعليم الطبي.

وأكدت وزيرة الصحة أن تطوير برنامج الزمالة المصرية وحصول الأطباء على التدريبات والتعليم المستمر ينعكس بالإيجاب أيضًا على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين ضمن المشروعات القومية في مجال الصحة وفقًا لرؤية القيادة السياسية، ومنها منظومة التأمين الصحي الشامل والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، مؤكدة أن التعليم الطبي هو أساس منظومة صحية سليمة وآمنة.