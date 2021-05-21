انقلاب سيارة مأمور قسم شرطة ثانِ الفيوم بعد عودته من إجازة العيد

استقبلت مستشفى الفيوم العام العميد محمد المصري، مأمور قسم شرطة ثاني الفيوم، إثر انقلاب سيارته أثناء عودته من إجازة العيد الفطر المبارك قادم من القاهرة لعمله بالفيوم.

تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية، بورود بلاغ من مرفق الإسعاف بالفيوم، بإصابة العميد مصطفى محمد نجيب المصري، 50 عاماً، مأمور قسم ثان الفيوم، إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارته الملاكي.

وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له، فيما انتقلت قيادات مديرية أمن الفيوم للمستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.



وأكد المعاينة الأولية للحادثة أنّ إطار السيارة انفجر خلال عودته من إجازته ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانقلاب السيارة على طريق مصر الفيوم، أمام البوابات.

وقام ضباط المرور بإزالة آثار الحادث ووضع السيارة على جانب الطريق، وتيسير الحركة المرورية أمام المارة، كما تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

أمن الفيوم يلقي القبض على أحد مروجي المخدرات بدائرة قسم ثانِ الفيوم

قام قسم ثانِ الفيوم برئاسة المقدم محمد دعبس، رئيس المباحث، بحملات للقضاء على بؤر مروجي المخدرات بالمناطق التابعة للقسم بالتنسيق مع الأمن الوطني والأمن العام.



أسفرت جهود الحملة عن ضبط أحد مروجي المخدرات داخل دائرة القسم، والذي لديه قضايا جنائية سابقة، وبحوزته كميات من مخدر الحشيش ومبالغ مالية وهاتف محمول أثناء ترويجة للمخدرات داخل دائرة القسم.



مصرع شخص في حادث تصادم بين موتوسيكل وجرار زراعي ببحيرة قارون الفيوم

لقى شخص يدعى "عمرو ش ر-٢٨ سنة" من قرية سنهور، مصرعه، في حادث تصادم وقع بين موتوسيكل وجرار زراعي، بطريق بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان مرفق إسعاف الفيوم تلقي إخطارا بوقوع حادث تصادم بين بين موتوسيكل وجرار زراعي بطريق بحيرة قارون، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.