«المفوضية الأوروبية» تشيد بوساطة مصر لوقف إطلاق النار في غزة

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وحثت الجانبين على تعزيزه.

وقالت فون دير لاين على “تويتر”: "أحث الجانبين على تعزيزه وتحقيق الاستقرار في الأجل الطويل. وحده الحل السياسي، سيجلب السلام والأمن الدائمين للجميع".

ووافقت إسرائيل وحماس على هدنة، بعد وساطة مصرية، دخلت حيز التنفيذ في الساعات الأولى من اليوم الجمعة.

يذكر أن أطرافا عدة، رحبت بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة ودخوله حيز التنفيذ بعد تصعيد عسكري استمر بينهما لمدة 11 يوماً، فيما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر لنظيره الأمريكي جو بايدن لدوره في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار.

وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إنه يرحب بنبأ وقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة، وذلك بعدما اتفقت إسرائيل وحركة حماس على تهدئة اقترحتها مصر.

وكتب راب على "تويتر": "على كل الأطراف العمل على صمود وقف إطلاق النار وإنهائه الدائرة غير المقبولة من العنف وفقدان حياة المدنيين".

الأمين العام للأمم المتحدة

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: "أؤكد أن القادة الإسرائيليين والفلسطينيين تقع على عاتقهم مسئولية تتجاوز استعادة الهدوء وتتمثل في بدء حوار جاد لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع".

وأضاف: "غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية وينبغي بذل كل جهد لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية تنهي الانقسام".

مبعوث الأمم المتحدة

وذكر مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند: “أرحب بوقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل، وأتقدم بأحر التعازي لضحايا العنف وذويهم”.

كما ذكرت السفيرة الأمريكية إلى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد: "الآن، يجب أن نحول تركيزنا نحو تحقيق تقدم ملموس بدرجة أكبر باتجاه السلام الدائم. ويجب أن نعمل معًا لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة على الأرض، التي هي في الواقع هائلة في غزة".