محافظ أسوان: تعديل قيود الارتفاع المسموح به لـ3 قرى بنصر النوبة

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن موافقة الجهات المختصة على تعديل قيود الارتفاع المسموح به لـ 3 قرى، هى عنيبة وتوشكى شرق وتوشكى غرب التابعة مركز نصر النوبة وذلك من ارتفاعات كانت تتراوح ما بين 3 إلى 6 أمتار لتصبح جميعها 12 مترا.

جاء ذلك استكمالاً لأوجه التعاون المتواصل والمستمر بين محافظة أسوان والهيئة العامة للتخطيط العمرانى وهيئة عمليات القوات المسلحة بشأن إعادة النظر فى قيود الارتفاعات المسموح بها بنطاق مدن وقرى المحافظة والتى تم الإعلان مسبقاً عن زيادة ارتفاعات لعدد من القرى.

وأشار محافظ أسوان إلى أن الموافقة على تعديل قيود الارتفاع لهذه القرى تهدف للحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات من خلال التوسع الرأسى بدلاً من الأفقي.

وكشف محافظ أسوان عن أنه جارى استكمال إعداد وإعتماد باقى المخططات التفصيلية لمدن المحافظة من خلال التعاقد مع مكاتب إستشارية متخصصة ومعتمده من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

جدير بالذكر أن أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، خلال 11 مايو الماضي، عن موافقة الجهات المختصة على تعديل قيود الارتفاع المسموح به لـ 12 قرية هم المنصورية والشطب بمركز دراو ، بجانب أدندان و دار السلام وبلانة بمركز نصر النوبة ، بالإضافة إلى منيحة والعباسية وسبعة قبلي بمركز كوم أمبو، القنان والحجز بحرى والشراونة والكلح غرب وذلك من إرتفاعات كانت تتراوح ما بين 3 إلى 6 متر لتصبح جميعها 12 متر.

واعتمد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، خلال فبراير الماضي، المخططات التفصيلية لمدينتى كوم أمبو ودراو، وهو الذى توازى مع موافقة الجهات المختصة على تعديل قيود الارتفاع المسموح به إلى 12 متر من مستوى سطح الأرض لعدد 7 قرى.

جاء ذلك أثناء عرض اللوحات النهائية على محافظ أسوان والذى وجه إلى سرعة إعداد وأعتماد باقى المخططات التفصيلية لمدن المحافظة من خلال التعاقد مع مكاتب إستشارية متخصصة ومعتمده من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني.