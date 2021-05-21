«أسوشيتد برس»: مصر وسيط لا غنى عنه في الشرق الأوسط

بعد نجاح وقف إطلاق النار في غزة

سلطت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية الضوء على نجاح الدولة المصرية فى وقف إطلاق النار داخل الاراضى الفلسطينية، مشيرة إلى أن مصر أعادت تأكيد نفسها كوسيط لا غنى عنه فى الشرق الأوسط بعد نجاح اتفاق وقف إطلاق النار فى الحرب القصيرة والمكلفة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية .

وقالت الوكالة فى تقريرها، إن هذه أحدث حالة عملت فيها مصر كوسيط بين إسرائيل والفصائل فى غزة، والتى خاضت 4 حروب خلال ما يزيد قليلاً عن عقد من الزمان، و وعلقت قائلة، تقع مصر على حدود كل من إسرائيل وقطاع غزة ، وكانت لاعباً رئيسياً منذ أن سحبت إسرائيل قواتها من غزة عام 2005 وسيطرة حماس على القطاع عام 2007.

- مصر وفرت إطارا يمكن للجانبين الاتفاق عليه

وأضافت أنه منذ اندلاع الحرب الأخيرة التى استمرت 11 يومًا، عملت مصر على توفير إطار يمكن للجانبين الاتفاق عليه، وفقًا لمسؤولين دبلوماسيين.

ونقلت الوكالة عن مايكل حنا، مدير برنامج الولايات المتحدة فى مجموعة الأزمات الدولية، قوله: "بحكم الجغرافيا وعلاقاتها مع جميع الأطراف، فإن مصر فريدة فى هذا الأمر". "وبالطبع ، فهى تسعى إلى إظهار أهميتها الإقليمية وتأثيرها على جميع الأطراف المعنية، بما فى ذلك الولايات المتحدة."



- الأطراف الدولية ترحب بوقف إطلاق النار

ورحبت أطراف عدة، اليوم الجمعة، بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة ودخوله حيز التنفيذ بعد تصعيد عسكري استمر بينهما لمدة 11 يوما، فيما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر لنظيره الأمريكي جو بايدن لدوره في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إنه يرحب بنبأ وقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة، وذلك بعدما اتفقت إسرائيل وحركة حماس على تهدئة اقترحتها مصر.

وكتب "راب"على "تويتر": "على كل الأطراف العمل على صمود وقف إطلاق النار وإنهائه الدائرة غير المقبولة من العنف وفقدان حياة المدنيين".

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، "أؤكد أن القادة الإسرائيليين والفلسطينيين تقع على عاتقهم مسؤولية تتجاوز استعادة الهدوء وتتمثل في بدء حوار جاد لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع".

وأضاف: "غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية وينبغي بذل كل جهد لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية تنهي الانقسام".