الجمعة 21 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مجد القاسم ينعى الفنان سمير غانم: «مع السلامة يا سمورة»

الفنان سمير غانم
الفنان سمير غانم

نعي المطرب مجد القاسم ، الفنان الكبير سمير غانم والذي رحل عن عالمنا مساء أمس الخميس،  عبر حسابه الرسمي على موقع الاجتماعي “فيسبوك”.

 

ونشر مجد القاسم صورة للفنان الراحل سمير غانم وعلق عليها قائلا، "إنا لله وإنا إليه راجعون مع السلامة يا سمورة  البقاء لله في وفاة النجم الكبير ‫سمير غانم‬ أسكنه الله فسيح جناته  خالص التعازي لأسرة فقيدنا الغالي والهمكم الله الصبر والسلوان” .

 

 

- وفاة سمير غانم
 

وتوفي الفنان سمير غانم، مساء الخميس داخل مستشفى الصفا بالمهندسين، متأثرًا بإصابته بفشل كلوي بعد نقله للعناية المركزة، ووضعه على جهاز تنفس صناعي بعد أن داهمه فيروس كورونا منذ 3 أسابيع مع زوجته الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز.

 

وولد سمير غانم في 1937 بعرب الأطاولة بأسيوط، وتخرّج فى كلية الزراعة جامعة اﻹسكندرية ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا ثلاثي أضواء المسرح الذى لمع من خلال مجموعة الاسكتشات الكوميدية الشهيرة.

- بداياته الفنية

 ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة، بعد وفاة الضيف أحمد قدم مع جورج سيدهم عدة مسرحيات، وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء فوازير رمضان التى قدمها لعدة أعوام، هذا الى جانب عدد ضخم من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية البارزة.

وتباعدت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معًا في عدة مسرحيات كان أشهرها «المتزوجون»، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية «أهلا يا دكتور».

وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي «سمورة» و«فطوطة»، ثم عاد في رمضان في أوائل التسعينات من القرن نفسه ليقدم فوازير المطربون والمضحكون، ويعتبر واحدا من نجوم المسرح مع عادل إمام ومحمد نجم ومحمد صبحي.

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