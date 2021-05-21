الصين: حالات الإصابة الأخيرة بكورونا جاءت عبر أفراد أو مواد من الخارج

ذكر المركز الصينى للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن حالات الإصابة الأخيرة بفيروس كورونا المستجد، المسجلة فى مقاطعتى أنهوى ولياونينج جاءت عبر أفراد أو مواد من الخارج.

وقال كبير علماء الأوبئة لدى المركز الصيني وو تسون يو، فى مؤتمر صحفى، إنه لم تكن هناك حالات انتقال محلية فى الآونة الأخيرة، ما يرجح أن الفيروس قد أتى من أفراد مصابين أو مواد ملوثة من الخارج، مضيفا أن هناك تماثلا فى التسلسل الجيني لفيروسات (كوفيد-19) الموجودة فى حالات الإصابة فى أنهوى ولياونينج، ونعتقد أن الحالات كانت على نفس سلسلة الانتقال، وبالنظر إلى نتيجة فحوصات التحري فى المقاطعتين، لن يكون حجم الإصابة خطيرا كما كان فى وقت سابق هذا العام".

- فعالية اللقاحات ضد السلالة الهندية

من جانبه، قال "تشاو يى مينج"، الخبير بالمركز الصينى للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن الدراسات الأولية أثبتت فعالية لقاحات فيروس كورونا، المستخدمة حاليا فى الصين ضد سلالة فيروس كورونا التى تم رصدها حديثا فى الهند.

وأشار "مينج" إلى أن الصين تعطى اهتماما وثيقا لسلالة فيروس كورونا التى ظهرت فى الهند، وتجرى أبحاثا وتجمع بيانات عنها، مضيفا أن هذا الفيروس سوف يواصل التحور، لهذا ستظهر المزيد من التغيرات، و لفت إلى أنه بمجرد أن تصبح اللقاحات الحالية غير فعالة ضد سلالات "كوفيد-19" الجديدة، ستقدم اللقاحات غير المعطلة التى طورتها الصين حلا سريعا، حيث إن تقنيات إنتاجها لن تحتاج إلى تعديل.

وأكد الخبير بالمركز الصينى للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن الصين قادرة على تقديم لقاحات جديدة وفعالة إذا جعلت السلالات الجديدة اللقاحات الحالية غير فعالة.

- تشديد على أهمية مواصلة ارتداء أقنعة الوجه حتى بعد التطعيم

وفى سياق متصل، شدد علماء الأوبئة فى الصين على أهمية مواصلة ارتداء أقنعة الوجه حتى بعد التطعيم ضد (كوفيد-19)، موضحين أن التطعيم هو طريقة بيولوجية للوقاية من المرض بينما الأقنعة والتباعد الاجتماعى هى إجراءات صحية عامة تهدف إلى الوقاية والسيطرة عليه.



- تفشي إنفلونزا الطيور "إتش5 إن8" في ناغتشوي

يذكر أن وزارة الزراعة والشؤون الريفية في الصين أعلنت عن تفشي لإنفلونزا الطيور "إتش5 إن8" فى مدينة "ناغتشوى" بمنطقة التبت ذاتية الحكم جنوب غربى الصين.

وذكرت الوزارة أنه تم رصد المرض شديد العدوى بين الطيور البرية فى منطقتين من "ناغتشوى"، بما فيها حديقة وطنية للأراضى الرطبة، حيث أصيب ونفق 268 طائرا بريا حتى الآن، و قامت السلطات المحلية بتفعيل الاستجابة الطارئة، وتعقيم المنطقة، والتخلص من جميع الطيور النافقة بأمان.

ويعتبر فيروس "إتش5 إن8" نوعا فرعيا من فيروس الإنفلونزا أ (المعروف أيضا باسم فيروس إنفلونزا الطيور)، ورغم أنه لا يشكل سوى خطورة منخفضة على البشر، إلا أنه شديد الخطورة على الطيور البرية والدواجن.