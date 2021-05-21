فتح معبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة لعدة ساعات اليوم

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إعادة فتح معبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة عدة ساعات، وقالت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، إنها أبلغت شركات القطاع الخاص في غزة بقرار الحكومة الإسرائيلية فتح معبر كرم أبوسالم اليوم لعدة ساعات لإدخال البضائع التي بداخل المعبر منذ إغلاقه من سلع غذائية وطبية وأعلاف.

- دخول الهدنة في قطاع غزة حيز التنفيذ

وجاء هذا القرار، بعد ساعات من دخول الهدنة في قطاع غزة حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الثانية فجرا بالتوقيت المحلي، وفقا لمبادرة مصرية لوقف التصعيد في القطاع بين إسرائيل وحركة حماس.

ويأتي وقف إطلاق النار بعد 11 يوما من التصعيد والقصف المتبادل بين الطرفين، وسط دعوات دولية وجهود عربية للتهدئة.

يذكر أن أطراف عدة، رحبت بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة ودخوله حيز التنفيذ بعد تصعيد عسكري استمر بينهما لمدة 11 يوما، فيما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر لنظيره الأمريكي جو بايدن لدوره في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار.

- بريطانيا ترحب بوقف إطلاق النار

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إنه يرحب بنبأ وقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة، وذلك بعدما اتفقت إسرائيل وحركة حماس على تهدئة اقترحتها مصر.

وكتب راب على "تويتر": "على كل الأطراف العمل على صمود وقف إطلاق النار وإنهائه الدائرة غير المقبولة من العنف وفقدان حياة المدنيين".

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، "أؤكد أن القادة الإسرائيليين والفلسطينيين تقع على عاتقهم مسؤولية تتجاوز استعادة الهدوء وتتمثل في بدء حوار جاد لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع".

وأضاف "غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية، وينبغي بذل كل جهد لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية تنهي الانقسام.