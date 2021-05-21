تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 21-5-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الجمعة الموافق 21-5-2021 حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال النهار.

أما حالة الطقس ليلا، فتوقعت "الأرصاد" أن يكون لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مع فرص خفيفة لسقوط الأمطار على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة (30 %).



وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، والبحرالأحمر مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية .



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر



العظمى الصغرى

القاهرة 34 20

الإسكندرية 27 19

وادى النطرون 34 18

طنطا 34 20

شبين الكوم 34 20

دمنهور 32 18

بلطيم 27 19

مطروح 26 17

السلوم 27 18

سيوة 34 18

بورسعيد 27 20

دمياط 27 20

الزقازيق 34 19

المنصورة 32 19

الإسماعيلية 34 18

السويس 34 19

العريش 28 19

رفح 28 18

رأس سدر 33 20

نخل 32 16

نويبع 36 25

طابا 34 21

كاترين 33 17

الطور 34 22

شرم الشيخ 36 26

الغردقة 37 25

مرسى علم 35 25

الفيوم 35 20

بنى سويف 35 21

المنيا 35 22

أسيوط 36 23

سوهاج 38 24

قنا 40 24

الأقصر 40 25

أسوان 41 26

إدفو 41 26

أبوسمبل 41 25

الوادى الجديد 41 23

شلاتين 36 26

أبورماد 36 25

حلايب 32 27

رأس حدربة 31 26.