الجمعة 21 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

انخفاض أسعار المستهلكين فى اليابان للشهر التاسع على التوالى

اليابان
اليابان

أظهر تقرير للحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في البلاد انخفض بنسبة 0.1 % على أساس سنوي في أبريل في تراجع للشهر التاسع على التوالي.


وذكر تقرير نشرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية، أن تكاليف الاتصالات تراجعت بنسبة 15.3 % عن العام السابق، وانخفضت نفقات الكهرباء بنسبة 5.8 %.


وقالت الوزارة إن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلك، الذي يستثني الأغذية الطازجة، واستقر عند 101.5 نقطة مقابل أساس قدره 100 نقطة لعام 2015.


ويتوقع بنك اليابان أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1% للسنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 2022، حسبما قال الشهر الماضي.


ولا يزال هدف التضخم البالغ 2% الذي حدده البنك المركزي في أبريل 2013 بعيدا عن التحقيق.


ومنذ ذلك الحين، لم يقترب التضخم في البلاد من المعدل المستهدف.

 

وذكر البنك أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 1 % فقط خلال السنة المالية 2023.

 

ومن جهة أخرى، أقرت لجنة حكومية يابانية استخدام لقاحي كوفيد19- المطورين من جانب شركتي موردنا وأسترازينيكا ليرتفع بذلك عدد اللقاحات المجازة في البلاد إلى ثلاثة، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية.


ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الإذاعة اليابانية أن اجتماع اللجنة الحكومية خلص إلى أن اللقاحين فعالان ويعتزم وزير الصحة نوريهيسا تامورا إقرارهما رسميا اليوم الجمعة.


ومن المتوقع أن تتيح الموافقة على لقاحين آخرين لمزيد من السكان إمكانية حجز مواعيد لتلقي التطعيم.  


وصلت شحنات لقاحات مودرنا البلاد قبل أسابيع وكانت مخزنة بانتظار موافقة الهيئة التنظيمية.

اليابان أسعار المستهلكين البنك

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