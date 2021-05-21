سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 21-5-2021

يرصد موقع "الدستور" سعر صرف العملة الإماراتية، اليوم الجمعة الموافق 21-5-2021، خلال فترة التداولات الصباحية أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.

ويشهد سعر الدرهم الإماراتي، اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار النسبي أمام الجنيه المصري خلال فترة التداولات الصباحية، بالتزامن مع يومي الإجازة الرسمية للبنوك والمصارف العربية والأجنبية ليومي الجمعة والسبت، حيث بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي 4.28 جنيه للشراء.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم سعر تداول سعر صرف الدرهم الإماراتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

حقق سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الجمعة، ارتفاعًا أمام نظيره المصري ليسجل في بنك وفا التجاري للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.19، وفي بنك إتش إس بي سي سجل للشراء 4.28 جنيه وللبيع 4.25 جنيه، وفي بنك ميد سجل للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.18 جنيه، كما بلغ سعر الدرهم في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 4.28 جنيه وللبيع 4.25 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

كما أظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية استقرار سعر صرف العملة الإماراتية اليوم لتسجل في بنك الاستثمار العربي للشراء 4.28 جنيه وللبيع 4.22 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 4.27 جنيه وللبيع 4.22 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 4.28 جنيه وللبيع 4.25 جنيه، كما استقر سعر الدرهم الإماراتي ليسجل في بنك كريدي أجريكول للشراء 4.28 جنيه وللبيع 4.25 جنيه، وفي بنك عوده سجل للشراء 4.28 جنيه وللبيع 4.24 جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 4.27 جنيه وللبيع 4.19 جنيه.

كما واصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة استقراره أمام الجنيه المصري ليسجل في بنك التعمير والإسكان للشراء 4.30 جنيه وللبيع 4.19 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 4.28 جنيه وللبيع 4.21 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 4.28 جنيه وللبيع 4.23 جنيه، أما في البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 4.28 جنيه وللبيع 4.20 جنيه.