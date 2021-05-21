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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 21-5-2021

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي

يرصد موقع "الدستور" سعر صرف العملة الكويتية، اليوم الجمعة الموافق 21-5-2021، خلال فترة التداولات الصباحية أمام الجنيه المصري، وفقاً لآخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.

وتباين سعر الدينار الكويتي أمام نظيره الجنيه المصري خلال تداوله في السوق المحلي اليوم بقطاع كبير من البنوك والمصارف العربية والأجنبية، حيث بلغ أعلى سعر عملة الكويتية، اليوم الجمعة، قبيل الإجازة الأسبوعية ليومي الجمعة والسبت 52.36 جنيه، فيما بلغ أقصي سعر صرف للدينار الكويتي عند مستوى 52.25 جنيه.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم سعر تداول الدينار الكويتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

وأظهرت المؤشرات الصباحية اليوم الجمعة ارتفاع سعر الدينار الكويتي داخل بنك القاهرة ليسجل للشراء 52.13 جنيه وللبيع 48.93 جنيه، وفي بنك إتش إس بي سي سجل للشراء 52.25 جنيه وللبيع 51.94 جنيه، كما ارتفع سعر الدينار في البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل للشراء 54.76 جنيه وللبيع 49.72 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 52.28 جنيه وللبيع 48.86 جنيه، أما البنك التجاري الدولي سجل للشراء 52.36 جنيه وللبيع 49.11 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 21-5-2021

وفي البنك الأهلي المصري، شهد سعر العملة الكويتية اليوم استقرارًا أمام الجنيه ليسجل للشراء 52.25 جنيه وللبيع 49.12 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 52.20 جنيه وللبيع 47.65 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 52.28 جنيه وللبيع 51.93 جنيه، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 52.10 جنيه وللبيع 48.53 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 52.25 جنيه وللبيع 49.12 جنيه، كما استقر سعر الدينار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 52.32 جنيه وللبيع 48.48 جنيه، أما في بنك عوده فسجل للشراء 52.39 جنيه وللبيع 48.45 جنيه.

وواصل سعر الدينار الكويتي اليوم استقراره أمام الجنيه ليسجل في بنك بلوم مصر للشراء 52.32 جنيه وللبيع 51.97 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 52.39 جنيه وللبيع 48.27 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني فسجل للشراء 52.38 جنيه وللبيع 49.05 جنيه.

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