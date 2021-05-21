الجمعة 21 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزارة النقل تشارك المواطنين أعمال وصلة تربط بين ميناء الإسكندرية والطريق الدولى الساحلى

وصلة تربط بين ميناء
وصلة تربط بين ميناء الاسكندرية والطريق الدولى الساحلى

شاركت وزارة النقل المواطنين عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صور لأعمال تنفيذ مشروع إنشاء وصلةحرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب ٥٤ (كوبري ٥٤)

وأوضحت وزارة النقل أن المشروع يساهم  في تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي، وتخفيف الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقة الورديان والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بشوارع غرب الإسكندرية.


 وأشارت الوزارة إلى أن الوصلة يبلغ طولها 2.30 كم وعرضها 17.6 متر وتكلفتها الإجمالية 905 ملايين جنيه.

 

وكانت قد شاركت وزارة النقل المواطنين، أعمال انتهاء محور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان  بتكلفة إجمالية مقدارها  1.050مليار جنيهوتم تشغيله تجريبياً بناءاً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية  واصبح  المحور  جاهزا للافتتاح الرسمي خلالالفترة القادمة  في إطار افتتاح 4 محاور  هي  (عدلي منصور ببني سويف وسمالوط بالمنيا  وقوص بقنا وكلابشة بأسوان)، يبلغ  طول المحور 23 كم وعرضه 21 م بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه والذى يشتمل على 14 عمل صناعي (9 كباري- 5 أنفاق) لحل التقاطعات معالطرق الفرعــــية والترع والمصـارف.

 

وترتكز  أهمية هذا المحور التنموي في ربط الطريق الصحراوي الغربي بطريق (القاهرة – أسوان) الزراعي الغربي عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الشرقي (القاهرة – أسوان) وكذلك المساهمة في نقل المنتجات الزراعية من مزارع وادي النقرة وشرق نصر النوبة  إلى طريقالصعيد الصحراوي الغربي وتخفيف الحركة المرورية على طريق الصعيد الزراعي الشرقي، بالإضافة إلى خدمة قرى الظهير الصحراوي وزيادة الامتداد العمراني لها وخدمة مصنع سكر كوم أمبو ومجمع الطاقة الشمسية ببنبان وفارس.

وزارة النقل تشارك المواطنين وصلت تربط ميناء الإسكندرية الطريق الدولي

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