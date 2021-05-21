الجمعة 21 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد نجاح الهدنة.. بلينكن يؤكد لنظيره الإسرائيلي أنه سيزور الشرق الأوسط فى الأيام المقبلة

بلينكن
بلينكن

غأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، صباح اليوم الجمعة، أنه سيزور منطقة الشرق الأوسط في الأيام المقبلة، كما سيلتقي بالقادة الإسرائيليين والفلسطينيين.

 

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره الإسرائيلي، جابي أشكينازي، وفقاً للحرة.

وكان أكد بلينكن في تغريدة عبر حسابه على تويترعلي ضرورة إنهاء العنف في إسرائيل والضفة الغربية وغزة، والذي أودى بحياة مدنيين فلسطينيين، بمن فيهم الأطفال. وقف المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين حيز التنفيذ، في تمام الساعة الواحدة صباحا (بتوقيت مصر)، الثانية صباحا (بتوقيت فلسطين).


وكانت مصر قد أعلنت التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" في قطاع غزة، اعتبارا من الساعة (0200) فجر /الجمعة/ (21 مايو) "بتوقيت فلسطين".


وستقوم القاهره بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية؛ لمتابعة إجراءات التنفيذ، والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.


ومن جانبه، رحب الرئيس الامريكي جو بايدن باتفاق وقف إطلاق الناربين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية القاهرة، مؤكداً أنّه يمثّل "فرصة حقيقية لإحراز تقدّم" بعد 11 يوماً من القصف المتبادل بين الجانبين.


كما وجه بايدن الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود المصرية، التي بذلت من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة.


جاء ذلك في خطاب مقتضب ألقاه من البيت الأبيض، للتعليق على الهدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

 

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية والتقدير للرئيس الأمريكي جو بايدن؛ لدوره في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.


وأعرب السيسي - في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن أمله في استمرار التعاون بين مصر والولايات المتحدة؛ لتحقيق المزيد من النجاحات المُشتركة بالمنطقة.


وقال الرئيس "تلقيت بسعادة بالغة المكالمة الهاتفية من الرئيس الأمريكي چو بايدن، والتي تبادلنا خلالها الرؤى حول التوصل لصيغة تهدئة للصراع الجاري بين إسرائيل وقطاع غزة".


وأضاف "كانت الرؤى بيننا متوافقة حول ضرورة إدارة الصراع بين كافة الأطراف بالطرق الدبلوماسية؛ وهو الأمر الذي يؤكد عمق ومتانة العلاقات الاستراتيچية بين مصر والولايات المتحدة".


وأعرب الرئيس عن تطلعه لتعزيز العلاقات بين مصر والولايات المتحدة وتحقيق المزيد من المصالح والمساحات المُشتركة.

بلينكن منطقة الشرق الأوسط الشرق الأوسط فلسطين وقف إطلاق النار

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