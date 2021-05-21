المبعوث الأممى يرحب بوقف إطلاق النار فى غزة

رحب تور وينسلاند ، مبعوث الأمم المتحدة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في الحرب الأخيرة بين إسرائيل وفلسطين التي تحكم غزة.



وقال وينسلاند في وقت مبكر من اليوم الجمعة عبر "تويتر" إنه يعرب عن "تعازيه الخالصة لضحايا العنف وأحبائهم".



وتابع: "العمل من أجل بناء فلسطين يمكن أن يبدأ الآن".



من ناحية أخرى، خرج الفلسطينيون من سكان قطاع غزة إلى الشوارع للاحتفال بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين فلسطين وإسرائيل.

ومع بدء سريان وقف إطلاق النار في الساعة 0200 من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (2300 الخميس بتوقيت جرينتش)، دبت الحياة في شوارع غزة مرة أخرى ، حيث خرج الناس من منازلهم في الليل لأول مرة منذ بدء الحرب، وهم يهتفون "الله أكبر".

وكانت مصر قد أعلنت التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" في قطاع غزة، اعتبارا من الساعة (0200) فجر الجمعة (21 مايو) "بتوقيت فلسطين".

وستقوم القاهرة بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية؛ لمتابعة إجراءات التنفيذ، والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.

من جانبه، عبر رئيس الوزراء الفلسطيني عن شكره لجميع الدول التي استجابت للدعوة التي وجهها الرئيس محمود عباس خلال الأيام الأولى للعدوان؛ لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لوقف العدوان على الفلسطينيين، وعقد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد فشل مجلس الأمن في استصدار قرار بوقف العدوان.

وأشاد بكلمات مندوبي الدول الشقيقة والصديقة التي عبرت عن رفضها لجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة، ودعوتها لإيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، لا سيما الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية الشقيقة للتوصل إلى اتفاق بوقف العدوان.

وأكد أن الحكومة سترفع تلك الجرائم - التي ارتكبت بحق الأطفال والنساء - إلى المحكمة الجنائية الدولية التي سبق وفتحت تحقيقا في الجرائم الإسرائيلية، التي ارتكبت ضد الفلسطينيين في القطاع خلال حروب ثلاث شنتها إسرائيل على غزة.