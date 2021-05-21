أحمد حلمى ناعيا سمير غانم: «اللى كان بيفرحنا فى زعلنا مشى وسابنا»

نعى الفنان أحمد حلمي النجم الكبير الراحل سمير غانم الذي توفي مساء الخميس، عن عمر ناهز الـ 84 عامًا، بعد مروره بأزمة صحية دخل على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات قبل أسبوعين.

وكتب حلمي عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام: "اللي كان بيفرحنا في زعلنا مشي وسابنا لزعلنا عليه.. صحيح الموت علينا حق.. بس صدمة فراقك كبيره أوي.. حزن وزعل كبير مخلي الواحد مش قادر يصدق انك مشيت.. بس متغلاش على اللي خلقك .. الله يرحمك ويحسن إليك.. وفي الجنة ونعيمها يا رب.. ادعو له بالرحمة والمغفرة.. أمانة عليكوا تدعوله".

إصابة سمير غانم بفيروس كورونا

وكان الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، أعلن إصابة حماه سمير غانم وحماته الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا ونقلهما للمستشفى، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أشكر كل من حاول التواصل، وأرجو التماس العذر.. للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم ودلال عبد العزيز.. وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهما".

وكتب رامي رضوان، أيضا منذ أيام عبر "فيسبوك": "لكل محبي النجمين الكبيرين الغاليين.. لم نمر بعد من المرحلة الحرجة، فنرجوكم الدعاء لهما.. فلا يرد القضاء إلا الدعاء، كما قال رسولنا الحبيب- صلى الله عليه وسلم".

موعد جنازة سمير غانم

ومن المقرر أن يتم تشيع، جثمان الفنان الكبير سمير غانم، الذي توفي عصر اليوم عن عمر ناهز 84 عامًا، ومن المُقرر أن يشيع الجثمان من مسجد السلام بمدينة نصر، اليوم الجمعةعقب صلاة الجمعة.

كما نفى الفنان حسن الرداد رحيل والد زوجته الفنان القدير سمير غانم متأثرًا بفيروس كورونا المستجد، وكتب على صفحته بموقع إنستجرام: "إنا لله وإن إليه راجعون، وداعًا حمايا الغالي وأطيب إنسان قابلته في حياتي، أرجو قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة والدعاء له بالرحمة إن شاء الله"، والوفاء لسيت بسبب كورونا".