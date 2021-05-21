هيئة الدواء المصرية: استكمال برنامج ترشيد استخدام مضادات الميكروبات

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن بدء الجزء الثاني من المرحلة التمهيدية لبرنامج حوكمة استخدام مضادات الميكروبات، وهو البرنامج التأهيلي الأول لمبادرة الرعاية الصيدلية ممارسات دوائية متميزة_ ١٠٠ مشروع تطويري.

وأشارت إلى أن الجزء الثاني بعقد الاختبار التمهيدي أمس الخميس في تمام الساعة العاشرة صباحًا، ويتم غلق رابط الاختبار اليوم الجمعة في تمام الساعة الخامسة مساء، على أن تبدأ المحاضرات عقب غلق الرابط مباشرة.



وأشارت إلى أن المحاضرات ستُقدم من خلال سلسلة من الملتقيات الافتراضية المخصصة للمبادرة من قبل متخصصين بالإدارة العامة للممارسات الدوائية والصيدلة.



وكانت هيئة الدواء المصرية قد عقدت الأسبوع الماضى، ورشة عمل لمناقشة آليات تقديم ومراجعة ملفات التسجيل للمستحضرات المحلية، وقد شارك في الورشة ما يزيد عن 80 من ممثلي شركات الأدوية من مسئولي التسجيل الدوائي و العاملين في مجال الأبحاث و التطوير و تأكيد و مراقبة الجودة بمصانع الأدوية.

وقدمت الورشة شرحًا تفصيليا لطريقة تقديم ومراجعة ملفات التسجيل للمستحضرات المحلية و المستوردة المقدمة، بالإضافة إلى شرح محتويات الملف، وإلقاء الضوء على أهم أسباب عدم استيفاء الملفات المقدمة، كما مكنت الورشة ممثلي شركات و مصنعي الأدوية من سرعة التواصل المباشر مع المحاضرين من ممثلي هيئة الدواء المصرية، وهو ما ساهم في تحقيق أكبر استفادة ممكنة، والحصول على إجابات وافية عن كافة التساؤلات والاستفسارات التي طرحها السادة الحضور.



كما شهدت الورشة توضيح الإجراءات التي قامت بها الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية من أجل تيسير وتسريع إجراءات تسجيل مستحضرات بروتوكولات علاج كورونا منذ بداية الجائحة وحتى الآن، وذلك وفقا لآليات التسجيل الاستثنائي التي أقرتها الهيئة.



يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية نحو تبسيط وتسريع وتطوير إجراءات منظومة تسجيل المستحضرات الدوائية، وهو ما يعود بالنفع على تطوير الصناعة، وزيادة رأس المال العامل في سوق الدواء المصري، وإتاحة المستحضرات الدوائية بوفرة في السوق المصري، وفتح آفاق جديدة للتصدير.