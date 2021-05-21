الجمعة 21 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: نأمل أن يكون وقف إطلاق النار بغزة «طويل الأمد»

دميتري بوليانسكي
دميتري بوليانسكي

 أعربت روسيا عن أملها في أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة "طويل الأمد"، داعيا الفلسطينيين والإسرائيليين إلى إطلاق حوار عاجل.


وقال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي - في تصريحات اليوم الجمعة - إن "روسيا مثل دول أخرى، كانت ولا تزال تبذل جهودا لوقف التصعيد".


وتابع: "قبل عدة ساعات وردت أنباء حول الاتفاق على وقف إطلاق النار. ونتمنى أن يكون وقف إطلاق النار طويل الأمد".


وأضاف: "ننطلق من ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإطلاق الحوار المباشر الفلسطيني الإسرائيلي. وخلال المفاوضات المباشرة يجب أن يقوم الطرفان بوضع حلول للقضايا الأساسية، منها قضية الوضع النهائي، ووضع القدس الشرقية".


ودعا بوليانسكي لتنشيط عمل اللجنة الرباعية الخاصة بالتسوية الشرق أوسطية. وقال: "نقترح عقد اجتماع وزاري عاجل لخفض التصعيد وتهيئة أجواء الثقة. وبهدف مراعاة آراء جميع الأطراف المعنية نقترح عقد اجتماع وزاري موسع للجنة الرباعية بمشاركة الدول الإقليمية".


وشدد على عدم وجود بديل للتسوية السياسية للخلافات، مضيفا أن "الطرفين يجب أن يتحليا بالمسؤولية ويباشرا الحوار. ولم يعد لدينا حق الخطأ".


وأشار إلى أن الخطوة الأولى هي "وقف العنف والتخلي عن الخطاب الاستفزازي وكل الخطوات الأحادية الجانب التي تعتبر مرفوضة تماما في الوضع الحالي".

 

وأمس الخميس، صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل "الكابينت" مساء الخميس على قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدت الحكومة الإسرائيلية، في بيان يوم الخميس، قرار الهدنة مع قطاع غزة بعد 11 يوما من القصف.

وأشارت السلطات الإسرائيلية إلى أن مصر اقترحت هدنة غزة وأنها ستكون متبادلة وغير مشروطة.

 

وأفادت في بيان بأن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) قبل بالإجماع بتوصية قادة الأجهزة الأمنية جميعا، بمن فيهم رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ورئيس الشاباك ورئيس الموساد ورئيس هيئة الأمن القومي بقبول المقترح المصري لوقف إطلاق النار من قبل الطرفين وبدون أية شروط.

 

وأشار البيان إلى أن رئيس هيئة الأركان العامة وقادة الجيش ورئيس الشاباك استعرضوا أمام الوزراء الإنجازات الكبيرة التي حققتها إسرائيل في المعركة حيث اعتبروا بعضها إنجازات غير مسبوقة.

وأوضح البيان أن المستوى السياسي أكد على أن الواقع على الأرض هو الذي سيحدد استمرار المعركة.

روسيا وقف إطلاق النار غزة القدس

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