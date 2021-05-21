فيصل ندا: اليوم مات توأمى وفقدت جزءًا كبيرًا من حياتى

عبر السيناريست الكبير فيصل ندا عن حزنه بعد سماعه خبر وفاة الفنان سمير غانم، مشيرًا إلى أنه فقد جزءًا كبيرًا من حياته بوفاة الأخير ورحيله.

وقال "ندا"، وهو مؤلف مسرحية "المتزوجون" والتي نجحت نجاحا باهرا وأصبحت واحدة من علامات المسرح، "أعزى نفسى والقلب يعتصر ألمًا وحزنًا على فقد أخ وصديق، تعاملنا معا وتعايشنا سنين عمرنا فى حب وإخلاص".

وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سمير غانم يعد توأمى أفقدنى بوفاته جزءًا كبيرًا فى حياتى وبرحيله فقدت الكوميديا الصادقة أحد فرسانها الذى أسعدنا وأضحكنا سنين طويلة، رحمك الله يا أعز الأصدقاء وألهمنا صبر فراقك وسلوانك".