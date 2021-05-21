مادلين طبر: سمير غانم نجم متواضع أدخل البهجة فى قلوب الجمهور

نعت الفنانة مادلين طبر، النجم الكبير سمير غانم، الذى توفي الخميس، عن عمر ناهز 84 عاما، بعد معاناته من خلل في وظائف الكلى،وتم نقله على إثرها لغرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات.



وقالت الفنانة مادلين طبر - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن رحيل النجم الكبير سمير غانم خسارة كبيرة للوسط الفني،وإنه بحق أستاذ الكوميديا ونجم متواضع يضحك الجميع خلف وأمام الكاميرا،وهذه ميزة نادرا ما تتوافر في أي فنان ،لأنه أدخل الفرح والبهجة في قلوب الجميع.



وأضافت مادلين:"أنني شرفت بالتعاون مع النجم الراحل سمير غانم في "فوازير المتزوجون في التاريخ" ومسلسل "قط وفأر فايف ستار"،وهذا التعاون كان بمثابة رحلة سعادة يومية لي..وأتوجه بخالص التعازي لأسرته وبناته وصهريه وكل محبيه وأتمنى الشفاء العاجل للفنانة دلال عبد العزيز".



وكان النجم الكبير سمير غانم قد رحل عن عالمنا مساء أمس الخميس،عن عمر ناهز 84 عاما، وذلك إثر تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية،حيث عانى خللا في وظائف الكلى، وتم نقله على إثرها لغرفة العناية المركزة بإحدى مستشفيات،وتدهورت حالته الصحية في الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك،في حين مازالت النجمة دلال عبد العزيز تتلقى العلاج حاليا في المستشفى بعد إصابتها بفيروس كورونا .



ومن المقرر أن يتم تشييع جنازة الفنان الكبير سمير غانم من مسجد المشير بالتجمع الخامس بعد أداء صلاة الجمعة، على أن يتم دفن جثمانه بمقابر الوفاء والأمل بالتجمع الخامس، وإقامة العزاء على المقابر فقط .

وكان الفنان حسن الرداد، قد نفي وفأة الفنان سمير غانم متأثراً بإصابته بفيروس كورونا من خلال حسابه الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات "أنستجرام".