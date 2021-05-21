الجمعة 21 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع جديد لعدد طلبات إعانة البطالة فى أمريكا

البطالة
البطالة

تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 15 مايو الحالي بأكثر من التوقعات.

وأشار تقرير وزارة العمل الأمريكية الصادر، الخميس، إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، بلغ الأسبوع الماضي 444 ألف طلب، بتراجع قدره 34 ألف طلب عن الأسبوع السابق الذي سجل 478 ألف طلب وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون تراجع عدد الطلبات خلال الأسبوع الماضي إلى 450 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.

ومع التراجع الأكثر من المتوقع انخفض عدد طلبات إعانة البطالة إلى أقل مستوى له منذ الأسبوع المنتهي في 14 مارس من العام الماضي عندما سجل 256 ألف طلب.

وفي نفس الوقت، ذكرت الوزارة أن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة، ارتفع على نحو غير متوقع بمقدار 111 ألف طلب، ليصل إلى 3.75 مليون طلب، في الأسبوع المنتهي يوم 8 مايو الحالي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ سبعة أسابيع.

وتراجع متوسط عدد طلبات إعانة البطالة لأول مرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى 504.7  ألف طلب مقابل 535.25 ألف طلب الأسبوع السابق.

كما تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، أيضاً في 17 أبريل الحالي، على خلاف التوقعات، ليصل إلى أقل مستوى له منذ عام تقريبا.

وأشار تقرير وزارة العمل الأمريكية، إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة بلغ في الأسبوع الماضي 547 ألف طلب، بتراجع قدره 39 ألف طلب عن الأسبوع السابق الذي سجل 586 ألف طلب، وفقا للبيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد الطلبات إلى 617 ألف طلب مقابل 576 ألف طلب في الأسبوع السابق، وفقا للبيانات الأولية.

ومع التراجع غير المتوقع انخفض عدد طلبات إعانة البطالة إلى أقل مستوى له منذ الأسبوع المنتهي في 14 مارس من العام الماضي، عندما سجل 256 ألف طلب.

 

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