مصرع شخص وإصابة 16 فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

لقي شخص مصرعه بينما أصيب ١٦ آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعى أمام قرية أنور المفتي بدائرة مركز شرطة أبوحمص بمحافظة البحيرة اتجاه القاهرة.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو حمص يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعى بدائرة المركز ووجود حالة وفاة ومصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة "محمود فوزي جبر" ٣١ سنة مقيم بمحافظة الغربية مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وتقي عاطف احمد صقر ٢٨ سنة مقيم بمحافظة الغربية اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وخديجة محمود فوزى جبر مقيم بمحافظة الغربية اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

كما تم إصابة حبيبه محمود فوزى بكر شهرين مقيمة بمحافظة الغربية، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وصابرين إسماعيل العسكري ٤٠ سنة مقيم بمدينة الدلنجات اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ومصطفى عبد الرازق إسماعيل ٢٦ سنة مقيم بمدينة الدلنجات اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ومني رمضان عوض سامي ٢٣ سنه الدلنجات اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وولاء السيد عبد المولى خليل ١٧ سنة مقيمة بمدينة الدلنجات اشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، وسالم خضر عوض ٥٠ سنة الدلنجات اشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، وسونة إسماعيل أحمد ٣٠ سنة مقيم بمدينة الدلنجات، اشتباه ما بعد الارتجاج شتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم،" وصابحة محمد عبدالرحيم ٦٢ سنة إيتاي البارود، اشتباه ما بعد الارتجاج شتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم.

وسعاد صلاح خضر عوض ٢٥ سنة الدلنجات اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وهدير عوض صالح ٢٥ سنة مقيم بمدينة الدلنجات اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وأمنية سالم نصر ١٨ سنة مقيم بمدينة الدلنجات جروح متعددة بالجسم اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وألفت دربالة خضر ١٦ سنة مقيمة بمدينة الدلنجات اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم جارى عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، ومجهول الهوية حوالي ١٦ سنة اضطراب بدرجة الوعي وجرح رضي بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ومعتز حلمي الجرجاوي ٢٨ سنة جثة هامدة دخول ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة.