الجمعة 21 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

بالتكبير والتهليل.. أجواء الفرحة تعم غزة مع بدء وقف إطلاق النار

فلسطين
فلسطين

علت أصوات التكبير والتهليل في كل مدن قطاع غزة، فجر اليوم الجمعة، بالتزامن مع بدء سريان وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية مصرية.

ورصدت وكالة الأنباء الفلسطينية خروج الفلسطينيين في قطاع غزة - مع تمام الساعة الثانية (بتوقيت فلسطين) وبدء سريان التهدئة - إلى الشوارع بشكل عفوي وسط تكبيرات من فوق أسطح البنايات السكنية والمساجد وفي الشوارع، بالتزامن مع إطلاق مفرقعات وأعيرة نارية؛ للتعبير عن نصرهم على الاحتلال الذي انكفأ مع صمود أبناء فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

وجابت مركبات مختلف مدن ومخيمات القطاع وهي تطلق أبواقها تعبيرًا عن الفرح بوقف إطلاق النار في القطاع.

وبدء فجر يوم الجمعة سريان وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وأمس الخميس، صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل "الكابينت" مساء الخميس على قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدت الحكومة الإسرائيلية، في بيان يوم الخميس، قرار الهدنة مع قطاع غزة بعد 11 يوما من القصف.

وأشارت السلطات الإسرائيلية إلى أن مصر اقترحت هدنة غزة وأنها ستكون متبادلة وغير مشروطة.

وأفادت في بيان بأن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) قبل بالإجماع بتوصية قادة الأجهزة الأمنية جميعا، بمن فيهم رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ورئيس الشاباك ورئيس الموساد ورئيس هيئة الأمن القومي بقبول المقترح المصري لوقف إطلاق النار من قبل الطرفين وبدون أية شروط.

وأشار البيان إلى أن رئيس هيئة الأركان العامة وقادة الجيش ورئيس الشاباك استعرضوا أمام الوزراء الإنجازات الكبيرة التي حققتها إسرائيل في المعركة حيث اعتبروا بعضها إنجازات غير مسبوقة.

وأوضح البيان أن المستوى السياسي أكد على أن الواقع على الأرض هو الذي سيحدد استمرار المعركة.

جدير بالذكر أن القاهرة أبلغت الفصائل الفلسطينية رسميا أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة الثانية فجرا وسيكون متزامنا ومتبادلا.

واكتسبت التحركات الدبلوماسية الرامية لوقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قوة دافعة الخميس بعدما دعا بايدن للتهدئة.

الفصائل الفلسطينية إسرائيل غزة وقف إطلاق النار

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