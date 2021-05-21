الجمعة 21 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء الفلسطينى يرحب بنجاح جهود مصر لوقف العدوان الإسرائيلى

اشتية
اشتية

رحب رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد أشتية بنجاح الجهود الدولية التي بذلت طيلة الأيام الماضية والتي قادتها جمهورية مصر العربية الشقيقة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.


وقال رئيس الوزراء الفلسطيني - في تصريحات صحفية اليوم الخميس - إن "أهلنا في قطاع غزة تعرضوا لعمليات قتل وترويع وإبادة جماعية طيلة الأيام الـ11 من عمر الحرب المروعة، التي أبيدت خلالها أكثر من 20 عائلة بأكملها، وقتل عشرات الأطفال، والنساء، والشيوخ، وأصيب المئات بجراح بفعل الدمار الهائل الذي لحق بالمنشآت والمباني والعمارات والأبراج السكنية، وهدمت عشرات البيوت على رؤوس ساكنيها، وجرى تدمير جميع مكونات الحياة في قطاع غزة المثقل بالأزمات بفعل الحصار الظالم المفروض عليه منذ أكثر من 15 عاما".


وعبر رئيس الوزراء الفلسطيني عن شكره لجميع الدول التي استجابت للدعوة التي وجهها الرئيس محمود عباس خلال الأيام الأولى للعدوان؛ لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لوقف العدوان على الفلسطينيين، وعقد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد فشل مجلس الأمن في استصدار قرار بوقف العدوان.


وأشاد بكلمات مندوبي الدول الشقيقة والصديقة التي عبرت عن رفضها لجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة، ودعوتها لإيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، لا سيما الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية الشقيقة للتوصل إلى اتفاق بوقف العدوان.


وأكد أن الحكومة سترفع تلك الجرائم - التي ارتكبت بحق الأطفال والنساء - إلى المحكمة الجنائية الدولية التي سبق وفتحت تحقيقا في الجرائم الإسرائيلية، التي ارتكبت ضد الفلسطينيين في القطاع خلال حروب ثلاث شنتها إسرائيل على غزة.

اشتيه مصر العدوان الإسرائيلى

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