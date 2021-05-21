وزيرا خارجية تونس والأردن يبحثان تطورات الأوضاع فى فلسطين

بحث وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية للمملكة الاردنية الهاشمية أيمن الصفدي تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي والتحركات الجارية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، لاسيما في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل وضع حد للجرائم الإسرائيلية.

وذكر بيان للخارجية التونسية صدر مساء الخميس أن ذلك يأتي في إطار مشاركة الجرندي في الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك المخصصة لمتابعة الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار البيان إلى أن المباحثات بين الطرفين مثلت مناسبة متجددة لتأكيد تطابق وانسجام مواقف البلدين الشقيقين بخصوص عدالة القضية الفلسطينية ورفضهما القاطع لسياسات وممارسات الاحتلال، وتأكيدهما على المكانة المحورية للقدس ورفض كل محاولات تغيير وضعها القانوني والتاريخي.

واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور بخصوص الضغط على القوة القائمة بالاحتلال في المرحلة القادمة لما بعد إعلان وقف إطلاق النار ولمنع تكرار الممارسات الاستفزازية والاعتداءات على الشعب الفلسطيني، وكذلك فيما يتعلق بضرورة تأمين المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وضرورة تضافر الجهود الدولية للتصدي للأسباب العميقة لمعاناته والتي يأتي الاحتلال الغاشم في مقدمتها.

وفي نفس السياق، دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين حيز التنفيذ، في تمام الساعة الواحدة صباحا (بتوقيت مصر)، الثانية صباحا (بتوقيت فلسطين).

وكانت مصر قد أعلنت التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" في قطاع غزة، اعتبارا من الساعة (0200) فجر /الجمعة/ (21 مايو) "بتوقيت فلسطين".

وستقوم القاهرة بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية؛ لمتابعة إجراءات التنفيذ، والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.