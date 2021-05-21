الجمعة 21 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة شمال البحر الأحمر

حادث سير
حادث سير

أصيب 5 أشخاص، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق "رأس غارب - الزعفرانة"، بمحافظة البحر الأحمر، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتم تحريرمحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكي رقم (7952 س س د)، في منطقة "الكيلو 90"، على طريق رأس غارب - الزعفرانة، وعلى الفور تم استدعاء سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وأكد اللواء أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب، في بيان له أن سبب انقلاب السيارة يرجع إلى انفجار إطار السيارة الأمامي، وتبعه عدم التحكم بعجلة القيادة، مما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق، مشيرًا إلى أن السيارة كانت تقل 5 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى رأس غارب المركزي.


إصابة أمريكي وسعودية في حادث سيارة جنوبي البحر الأحمر

وأصيب أمس الخميس سائح أمريكي الجنسية وسيدة سعودية الجنسية، في حادث انقلاب سيارة بطريق مرسى علم القصير جنوبي محافظة البحرالأحمر، وتم نقل المصابين لمستشفى القصير المركزي، لتلقي العلاج اللازم وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارًا، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بطريق "القصير - مرسي علم" جنوبي المحافظة، وكان بين المصابين سائح أمريكي الجنسية وسيدة سعودية الجنسية، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصابين لأقرب مستشفى وإجراء الفحوصات اللازمة لهم.

وأكد مصدر طبي أن المصابين جاءت إصاباتهم ما بين الخفيفة والمتوسطة، ويتلقون العلاج بالمستشفى، وجارٍ اتخاذ اللازم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة، وإخطار القنصليات والسفارات التابع لها السائحين لاتخاذ اللازم قانونيًا.

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