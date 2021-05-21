الجمعة 21 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

بدء سريان وقف إطلاق النار بين حماس والاحتلال على حدود غزة رسميًا

غزة
غزة

بدأ في هذه الأثناء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بوساطة مصر بين الكيان الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، خاصة حركة حماس على حدود قطاع غزة المحاصر.

 

ونجحت الجهود المصرية في وقف التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على حدود قطاع غزة المحاصر، بوساطتها في اتفاق لوقف إطلاق النار.

 

وجرى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، خاصةً حركة حماس في قطاع غزة، اليوم الخميس، اعتبارا من الساعة الثانية فجر الجمعة، الموافق 21 مايو "بتوقيت فلسطين"، الواحدة فجرا بتوقيت القاهرة.



وستقوم القاهره بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية، لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.

 

إسرائيل تعلن موافقتها على المقترح المصري

وأعلنت إسرائيل، رسميا، أن ‏المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" وافق على وقف إطلاق النار مع غزة.

وتابعت: "وافق المجلس بالاجماع المقترح المصري لوقف اطلاق النار من قبل الطرفين وبدون أية شروط، حيث سيدخل وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في الساعة التي يتم تحديدها".

 

وبذلت مصر جهودا ضخمة، خلال الأسبوعين الماضيين، لإتمام وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وإنهاء التصعيد على حدود قطاع غزة المحاصر.

 

وأجرت مصر، في الأيام القليلة الماضية، اتصالات مكثفة، شاركها فيها تور وينسلاند، مبعوث الأمم المتحدة للمنطقة، مع مئير بن شبات، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، وقيادات حركة حماس الفلسطينية، بشأن وقف إطلاق النار.

غزة مصر وقف إطلاق النار بوساطة مصرية إسرائيل حماس

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