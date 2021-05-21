الجمعة 21 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قبيل تنفيذ الهدنة.. غارة إسرائيلية على غزة

غارات
غارات

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي غارة على قطاع غزة، منذ قليل، وفقاً لنبأ عاجل نقلته فضائية سكاي نيوز.

جاء ذلك رداً علي  إطلاق صواريخ من قطاع غزة على جنوبي إسرائيل.

يأتي ذلك قبيل بدء دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين حيز التنفيذ، وجاء هذا الاتفاق برعاية مصرية، حيث جرى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" فى قطاع غزة؛ اعتبارا من الساعة الثانية فجر الجمعة، الموافق 21 مايو "بتوقيت فلسطين". 

وفي نفس السياق، أشاد العديد من الدول بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار بين الجانب الفلسطسني والإسرائيلي، حيث أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أن بلاده ترحب بأنباء إعلان وقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة.

وكتب راب على "تويتر": "نرحب بنبأ وقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة".

وأضاف: "يجب على جميع الأطراف العمل لجعل وقف إطلاق النار دائما، وإنهاء دورة العنف غير المقبولة وفقدان أرواح المدنيين".

وتابع: "تواصل الحكومة البريطانية دعم الجهود لإحلال السلام في المنطقة".

ومن جانبه، رحّب الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الخميس باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصّلت إليه إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة برعاية القاهرة، معتبراً أنّه يمثّل "فرصة حقيقية لإحراز تقدّم" بعد 11 يوماً من القصف المتبادل بين الجانبين.

وقال بايدن في خطاب مقتضب ألقاه من البيت الأبيض "أعتقد أنّ لدينا فرصة حقيقية لإحراز تقدّم وأنا ملتزم العمل في سبيل ذلك"، مشيداً بالدور الذي أدّته القاهرة للتوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الدولة العبرية والفصائل الفلسطينية في القطاع المحاصر.

 

اطلاق النار بايدن

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