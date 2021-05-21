الجمعة 21 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل مشاورات السيسى وبايدن بشأن فلسطين (فيديو)

بسام راضي
بسام راضي

كشف السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أبرز ما ورد فى المكالمة الهاتفية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن، بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. 

وقال "راضي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، إن محور المكالمة التى تلقاها الرئيس السيسي يرتكز على نقطتين، الأولى احتواء الموقف والتصعيد فى قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، حيث ثمّن بايدن الجهود المصرية وتحركات الرئيس عبدالفتاح السيسي، "فى إطار الدور المحورى الكبير لمصر الذى يتسم بالاتزان والحكمة"، حسب تصريحات الرئيس الأمريكي.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس الأمريكي أثنى على الدور المصري ودعم الولايات المتحدة الكامل لهذا الدور لإنهاء العنف وعودة الهدوء مرة أخرى للأراضي الفلسطينية. 

العلاقات الثنائية

ولفت السفير بسام راضي إلى أن المحور الثاني من المكالمة ركز على العلاقات الثنائية بين القاهرة وواشنطن، حيث كان هناك توافق كبير وواضح بأن بالرغبة مشتركة بين الرئيسين لتعزيز العلاقات الثنائية خلال الفترة القادمة، والتى تعتبر علاقات قوية وممتدة لأكثر من 40 سنة، كما تم الاتفاق على تعزيز العمل بين الأجهزة المختصة سواء الأمنية أو غيرها.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه تم الاتصال بين الرئيس السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حيث أكد الأخير على دور مصر الكبير فى القضية الفلسطينية والتى تعتبر أكبر دولة فى العالم قدمت للقضية، مشيدًا بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي فى التعامل مع القضية.

الأكثر قراءة

لم تعلم بوفاة سمير غانم: كورونا والفشل الرئوي يداهمان الفنانة دلال عبد العزيز

حسن الرداد يكشف «مفاجأة» في موت الفنان سمير غانم

الباز: مصر ضربت 6 عصافير بحجر واحد بما فعلته في قضية غزة

بايدن يشيد بالجهود المصرية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة

محمد الباز يكتب: وهل ستريحكم استقالة وزير الخارجية؟

قبل الهدنة.. إطلاق صواريخ من قطاع غزة على جنوبى إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا حياتنا (تصوير ما لا نراه 2)

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «١-٢»

ماجد حبته

الفيتو المجرى!

وائل لطفي

سمير غانم.. وداعًا فيلسوف العبث

عصام زكريا

عائلة البهجة.. سمير ودلال ودنيا وإيمى.. الحب يهزم «كورونا»

نرمين يسر

فيروسات يوسف الشريف

منى رجب

ولا تزال القضية الفلسطينية فى وجدان مصر

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تونس: ما يقوم به الاحتلال جريمة حرب تستوجب إحالتها للمحكمة الدولية

هيئة البث الإسرائيلية: ضغوط أمريكية لوقف إطلاق النار على غزة

برعاية مصرية.. التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة