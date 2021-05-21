متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل مشاورات السيسى وبايدن بشأن فلسطين (فيديو)

كشف السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أبرز ما ورد فى المكالمة الهاتفية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن، بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وقال "راضي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، إن محور المكالمة التى تلقاها الرئيس السيسي يرتكز على نقطتين، الأولى احتواء الموقف والتصعيد فى قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، حيث ثمّن بايدن الجهود المصرية وتحركات الرئيس عبدالفتاح السيسي، "فى إطار الدور المحورى الكبير لمصر الذى يتسم بالاتزان والحكمة"، حسب تصريحات الرئيس الأمريكي.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس الأمريكي أثنى على الدور المصري ودعم الولايات المتحدة الكامل لهذا الدور لإنهاء العنف وعودة الهدوء مرة أخرى للأراضي الفلسطينية.

العلاقات الثنائية

ولفت السفير بسام راضي إلى أن المحور الثاني من المكالمة ركز على العلاقات الثنائية بين القاهرة وواشنطن، حيث كان هناك توافق كبير وواضح بأن بالرغبة مشتركة بين الرئيسين لتعزيز العلاقات الثنائية خلال الفترة القادمة، والتى تعتبر علاقات قوية وممتدة لأكثر من 40 سنة، كما تم الاتفاق على تعزيز العمل بين الأجهزة المختصة سواء الأمنية أو غيرها.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه تم الاتصال بين الرئيس السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حيث أكد الأخير على دور مصر الكبير فى القضية الفلسطينية والتى تعتبر أكبر دولة فى العالم قدمت للقضية، مشيدًا بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي فى التعامل مع القضية.