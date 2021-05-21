الجمعة 21 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إنشاء مدرسة فنية صناعية بمركز بلاط لإحياء صناعة الكليم والسجاد

سمير النيلي
سمير النيلي

أعلن الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، عن وضع خطة عاجلة ضمن استعدادات المديرية لإنشاء مدرسة فنية بإدارة بلاط التعليمية للمشغولات اليدوية والصوفية، بالتزامن مع تنفيذ دورات تدريبية للطلاب بهدف صقل مهاراتهم في مجال صناعة السجاد والكليم للحفاظ على تراث المحافظة وتأهيل كوادر بشرية نحو سوق العمل الحر. 

جاء ذلك خلال اجتماعه، مساء أمس الخميس، بحضور وجدى واصف مدير إدارة بلاط التعليمية، وعبد السلام السنوسى رئيس جمعية تنمية المجتمع بالبشندى، لوضع إستراتيجية لمناقشة أهم الخطوات وآلية العمل الخاصة بإنشاء مدرسة فنية بإدارة بلاط التعليمية للمشغولات اليدوية والصوفية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد سالمان الزملّوط محافظ الإقليم ضمن برتوكول التعاون المشترك بين قطاع التعليم بالمحافظة وجمعية تنمية المجتمع بالبشندى. 

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى أن العام الدراسى المقبل، تماشيا مع إدخال تلك التخصصات، سيشهد طفرة تعليمية متميزة بمدارس التعليم الفنى، موجها الشكر والتقدير لرئيس الجمعية وجميع أعضائها المخلصين لما شهده من نموذج رائد وجهد ملموس فى التنسيق الحضارى داخل قرية البشندى للحفاظ على التراث والتعاون المجتمعى.

وتميزت قرية البشندى بمدينة بلاط في محافظة الوادي الجديد بإنتاج الكليم والسجاد والرسم بالرمال، ووصلت بهم إلى العالمية، رغم أن تعدادها لا يزيد على 5 آلاف مواطن وتعتبر هى الأولى فى محافظة الوادي الجديد التي يحتذى بها فى توفير فرص عمل غير تقليدية لأبنائها وهي قاطرة التنمية، حيث توفر فرص عمل عديدة وتعتبر قرية البشندى من أقل القرى بمحافظة الوادى يوجد بها بطالة.

وتنظم جمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية البشندى، التابعة لمركز بلاط بالوادى الجديد وأحد أهم مراكز إنتاج السجاد اليدوى والكليم بالمحافظة، دورة تدريبية متخصصة لتدريب عدد من الفتيات على صناعة السجاد، وذلك فى إطار مشاركة المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط.

 

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خطة عاجلة لإنشاء مدرسة فنية بلاط التعليمية للمشغولات اليدوية والصوفية السجاد والكليم

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