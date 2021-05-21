الجمعة 21 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

وكيل الخطة والموازنة بالنواب: بايدن اضطر للاعتراف بقوة مصر الإقليمية

النائب مصطفى سالم
النائب مصطفى سالم

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن، مصر حققت إنتصار مدوي للقيادة المصرية بإنجاز إتفاق هدنة غير مشروط يحظى بموافقة الحكومة الإسرائيلية وكافة الفصائل الفلسطينية في نفس الوقت.

 

وأضاف أن، الإنتصار المصري حظى بتأييد عالمي جاء من أمين عام الأمم المتحدة وإتصال هاتفي لأول مرة من الرئيس الأمريكي الذي وجد نفسه مضطرًا للإعتراف بقوة مصر الإقليمية ليتصل بالرئيس عبد الفتاح السيسي داعمًا و مؤيدًا للجهود المصرية الوحيدة القادرة على تغيير الواقع على الأرض وخلق توافق بين القوى المتصارعة لا يقدم فيه الفلسطنيون أي تنازل وترضى به إسرائيل.


وذكر أن مبادرة الرئيس كانت الوحيدة من بين مبادرات قادة العالم لإعادة إعمار قطاع غزة وكأننا نشهد إمتداد مبادرة حياة كريمة لتشمل إخوتنا في فلسطين لتمتد اليد المصرية بالسلام ثم بالإعمار، مشيرا إلى أنه لم نرى منذ بدء الأزمة دولة كبيرة أو صغيرة إستطاعت أن تفعل ما فعلته مصر قيادة و شعبًا.


وقال لقد برهنت مصر أنها أصبحت مركز ثقل إقليمي إذا تحرك وقف له العالم كله إحترامًا و تقديرًا وتأييدًا.

 

في السياق طالبت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) الجهات الدولية المانحة بتقديم دعم مالي لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المتضررين في غزة والضفة الغربية، وأعلنت عن حاجتها الماسة إلى 38 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية.

 

ووفقًا لمركز إعلام الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الخميس، فقد جاء هذا المطلب والنداء العاجل في أعقاب التصعيد الدراماتيكي للعنف في الأرض الفلسطينية المُحتلة في الأيام الأخيرة، والذي بدأ في العاشر من مايو الجاري.

 

وكانت الأونروا قد أصدرت مؤخرًا بيانًا طالبت فيه إسرائيل بالوصول الإنساني إلى المتضررين، وكررت دعوتها لفتح ممر إنساني لتمكين الإمدادات الإنسانية وموظفيها من الوصول إلى غزة.

وأكدت الأونروا أنها- وبتفويض حماية واضح لما يزيد على 860,000 لاجئ من فلسطيني في الضفة الغربية– ستواصل توثيق الانتهاكات بحقهم والدعوة لحمايتهم وتعزيز حقوقهم

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