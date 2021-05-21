النمسا: ضبط خلية من عناصر اليمين المتطرف كانت تخطط لهجمات ضد الشرطة

تمكنت قوات مكافحة الإرهاب في النمسا من إحباط هجوم كان يخطط له عناصر من اليمين المتطرف على رجال الشرطة مستغلين مظاهرات الجماعات الرافضة لقيود جائحة كورونا في البلاد.



وقال بيان لوزارة الداخلية النمساوية، مساء الخميس، إن عناصر مكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب سددوا بضربات ناجحة من خلال عمليات مداهمة واسعة تم خلالها ضبط عناصر من اليمين المتطرف المعارضين لاجراءات مكافحة "كورونا".



وأشار البيان إلى أنه تم ضبط قنابل وأسلحة وزجاجات مولوتوف و3500 طلقة نارية بحوزة تلك العناصر التي حشدت نفسها من خلال مجموعة دردشة على تطبيق " تليجرام"، لافتا إلى أنه يجري حصر المضبوطات بدقة.



ولفت البيان إلى ورود بلاغات للشرطة عن وجود مجموعة للدردشة عبر الإنترنت تقوم بتدبير مؤامرة والتخطيط لأعمال عنف من خلال هجمات إجرامية ضد الشرطة، مشيرا إلى استمرار الشرطة في حملة الاعتقالات والاستجوابات لتحديد شبكة المتورطين في هذه الجرائم بالكامل.

ومن جهة أخري، بدأت النمسا ، أول أيام إنهاء الإغلاق العام في البلاد، ورفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد على نطاق واسع.



وقال وزير داخلية النمسا كارل نيهمر، "إنه تم إعادة فتح الفنادق والمطاعم والمرافق الرياضية والثقافية، مع استمرار حظر المناسبات الكبرى التى تضم أكثر من 1500 شخص في الداخل، و3000 شخص في الهواء الطلق".



وأوضح أن دخول الفنادق والمطاعم ومرافق الرياضة والترفيه سيكون بموجب شهادات التطعيم أو التعافي أو الفحص الطبي، مشيرا إلى أن الذين تلقوا اللقاحات، وهم نحو 2.6 مليون شخص، غير مطالبين بالاختبار الطبي اعتبارا من أول شهر يونيو المقبل.



ومن جهته، قال وزير الصحة فولفانج موكشتاين "إن الذين تعافوا من الفيروس منذ أكثر من 6 أشهر يجب عليهم الخضوع للفحص الدوري ما لم يتلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، ويقدر عددهم بنحو 150 ألف شخص"، مشيرا إلى أن الأقنعة الطبية ستظل مطلوبة في كل الأماكن المغلقة، كما يستمر العمل بحظر التجول بشكل عام بعد الساعة 10 مساءً.

