الجمعة 21 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يكرم الشركة المنفذة لأعمال إعادة ترميم مسجد العوام

محافظ مطروح
محافظ مطروح

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أفراد الشركة المنفذة لأعمال إعادة ترميم وتجديد مسجد العوام وإعادة افتتاحه في ثوبه الجديد بعد ترميم المئذنتين بارتفاع ٥٥ متر وترميم المسجد وملحقاته من قاعة مناسبات ودورات مياه ومظلة وقبة المسجد وغيرها  بعد تجديدها.

 

وأشاد محافظ مطروح بالجهود الإنشائية والفنية المبذولة لإعادة مباني المسجد واستعادة رونقها الحضاري والمعماري اللائق به لاستقبال المصليين مع فرحتهم بعد تجديده لما له من مكانة كأشهر مساجد المحافظة وعودة الصلاة فيه بعد فترة طويلة والذي تم إنشاؤه وافتتاحه أول مرة عام ١٩٦٩م في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

ومنح محافظ مطروح مهندسي ومشرفي الشركة  المنفذه شهادات التقدير موجهًا لهم الشكر على جهودهم المبذولة بالإضافة إلى مساهمتهم المالية في إعادة تطوير المسجد . 
 

وكان افتتح اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح نائبا عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال تطوير مسجد العوام الشهير في أول أيام عيد الفطر المبارك بتكلفة مليوني جنيه بالتعاون بين محافظة مطروح ووزارة الاوقاف كأشهر مساجد المحافظة ومعالمها الدينية بكورنيش مدينة مرسى مطروح .
 

جاء ذلك بحضور الشيخ حسن عبدالبصير مدير عام مديرية اوقاف مطروح ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح وعدد من عمد ومشايخ واهالي مطروح ومديري المديريات والادارات بالمحافظة.

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محافظ مطروح مسجد العوام اعادة ترميم مطروح وزارة الأوقاف

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