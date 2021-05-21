نائبة الوفد: وقف إطلاق النار بغزة تتويجا لدور مصر القيادى فى المنطقة

قالت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن نجاح الجهود المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وموافقة الطرفين "الفلسطيني والإسرائيلي" على إقامة هدنة بينهما، ومن دون أية شروط.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن التهدئة بين الجانبين تأتي تتويجاً لدور مصر الريادي والمحوري، وتوسطها في تلك القضية لدعم الشعب الفلسطيني، في ظل وجود تخاذل كبير من قبل المجتمع الدولي في إتخاذ أي دور في وقف العدوان الإسرائيلي على غزّة.

ولفتت رمزي، في بيان لها، إلى أن وقف إطلاق النار سيعطي فرصة للحلول السياسية وتدخل المجتمع الدولي لحل القضية الفلسطينية بشكل سلمي، ومحاولة لوقف نزيف الخسائر البشرية التي سقطت من الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأشارت إلى أن الدور المصري سيظل ثابت على موقفه في دعم القضية التي كانت وما زالت قضيته القومية المصرية العربية الأولى التي يدافع عنها حتى يسترد الشعب الفلسطيني أرضه المسلوبة من الكيان الصهيوني.

وأكدت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أن الجهود المصرية لخدمة القضية الفلسطينية يعكس حرص مصر على استقرار المنطقة ووقف حالة التوتر التي طالت أكثر من دولة عربية وما زال الموقف المصري ثابت في تقديم كافة أوجه المساعدات لتلك الدول.

وفي السياق ذاته، أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالجهود المصرية بشأن وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وقال "بايدن" في كلمة مساء أمس الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغه أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية سيبدأ خلال أقل من ساعتين.

وأضاف بايدن، أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع الأمم المتحدة بشأن الدعم الإنساني لقطاع غزة.

وفي سياق متصل، صرح الرئيس الأمريكي بأنه أكد لنتنياهو أن واشنطن ستعزز منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية.

وصادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل "الكابينت"، مساء الخميس، على قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن اتفاق وقف إطلاق النار سيبدأ في حدود الساعة 2:00 فجر الجمعة.