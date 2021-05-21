قبل الهدنة.. إطلاق صواريخ من قطاع غزة على جنوبى إسرائيل

أفادت فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها منذ قليل، إطلاق صواريخ من قطاع غزة على جنوبي إسرائيل.

يأتي ذلك قبيل بدء دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين حيز التنفيذ، وجاء هذا الاتفاق برعاية مصرية، حيث جرى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" فى قطاع غزة؛ اعتبارا من الساعة الثانية فجر الجمعة، الموافق 21 مايو "بتوقيت فلسطين".



وستقوم القاهره بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية؛ لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التى من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.

من جانبه، أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالجهود المصرية بشأن وقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل.

وقال "بايدن" في كلمة متلفزة مساء يوم الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغه أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

من جانبه، أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بالجهود المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.



وأكد العسومي - في بيان صحفي مساء اليوم الخميس - أن الجهود المصرية الكبيرة التي بذلت بشكل مستمر ومتواصل لوقف إطلاق النار؛ تعكس وبكل صدق ثبات الموقف المصري من القضية الفلسطينية وضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية؛ يؤدي إلى إقامة دولته المستقلة؛ وفق قرارات الشرعية الدولية الصادرة بذات الشأن؛ فضلا عن ضرورة استعادة الهدوء داخل القطاع؛ بما يمهد لإعادة إطلاق مسار المفاوضات بين الجانبين؛ لتحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات المرجعيات الدولية.



وأكد رئيس البرلمان العربي أن نجاح مصر في التوصل لتهدئة بين الجانبين؛ يعكس ريادتها إقليميا ودورها المحوري وحرصها في استعادة أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وكان البرلمان العربي قد أصدر قرارا يدين الجرائم و الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في الجلسة الطارئة له التي عقدت اليوم بمقر جامعة الدول العربية برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وباستضافة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط وسلطان البركاني رئيس مجلس النواب اليمني ومعالي النائبة عزام الأحمد نائب رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان العربي وعدد من سفراء وممثلي الدول العربية.